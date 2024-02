OTKRIO ŠTO MISLI DA ĆE SE PROMIJENITI DOLASKOM BREKALA "Hajduk ima puno rezerve i mislim da će doći k sebi"

Stručni komentator HTV-a Vedran Ješe bio je gost u emisiji Stadion u kojoj je tema bilo 21. kolo SuperSport HNL-a.

Rijeka je vodeća momčad hrvatskog prvenstva, ispred Hajduka i Dinama.

- Najdraža liga za pratiti, naša je, a ako nećemo cijeniti naše, nećemo ni drugo. Neki vole gledati europske lige, a drugi HNL. Gledanost i popularnost raste, postalo je zanimljivo, bolji su stadioni tako da se nadam da ćemo uživati do kraja sezone, rekao je Ješe u uvodu te se zatim dotaknuo 21. kola:

- Zanimljivo kolo. Imali smo dobar derbi u Osijeku, lagane pobjede Dinama i Rijeke, Belupo u dobroj formi, Gorica u nekom padu. Bilo je zanimljivih utakmica.

Osijek i Hajduk odigrali su na Opus Areni bez pobjednika 1:1.

- Veliki hendikep imao je Hajduk zbog izostanaka četvorice igrača, pogotovo Livaje bez koga Hajduk ima mali postotak pobjeda. I veće ekipe bi osjetile nedostatak takvih igrača. Derbi kao derbi je bio zanimljiv, ne pretjerano atraktivan za gledati, ali borben i živ. Bilo je dosta trke i duela, a na kraju realna podjela bodova, ustvrdio je Ješe.

Hajduk ne stvara mnogo prilika, to je problem koji mnogi ističu.

- Hajduk koji je pobjeđivao s 1:0 nije stvarao puno prilika. Igraju pametno i zrelo, pokušaju zabiti jedan gol pa se zatvaraju, u većini slučajeva se tako zatvara i čuva rezultat. Dolaskom Brekala i tih igrača možda se digne kvaliteta i Hajduk počne stvarati više šansi, dodao je Ješe.

Kalinića ga je oduševio, istaknuo stručni komentator HTV-a te rekao da je pokazao da može igrati na ozbiljnom nivou.

- Bit će dobro pojačanje za Hajduk. Brekalo? Ne treba se trošiti riječi za njega. Trebat će mu vremena, ali radi se o iznimnom pojačanju, rekao je Ješe.

Slaven Belupo, Rudeš i Varaždin sljedeći su protivnici Hajduka.

- Trebaju sigurno popraviti igru, vraćaju se ozlijeđeni igrači. Kadar je jači s povratkom igrača, neki igrači su van forme, ima puno rezervi u ekipi i mislim da će doći k sebi, rekao je Ješe.

Zoran Zekić pogodio se s tri izmjene protiv Hajduka.

- Unio je živost i energiju. Hajduku je pala igra sa zamjenama, ali definitvno da su Osijekove zamjene digle ritam. Lovrić pucao kod gola. Mali Matković mora igrati, on je velika perspektiva hrvatskog nogometa. Igrač na kojem će Osijek zaraditi velike novce. No, ako će sjediti na klupi, onda toga neće biti. O Jugoviću ne treba trošiti riječi, rekao je Ješe.

- Mierez? Nevjerojatan igrač, koliko duela i trke. Kad bi zbrajali udarce koje je dobio protiv Hajduka, bilo ih je pet, šest. To jako boli, on to stoički podnosi. Ove godine je na nivou i velika je snaga Osijeka, dodaje stručni komentator HTV-a.

Rijeka je uvjerljivo s 3:0 slavila protiv Istre 1961.

- Imaju širinu. Sopić je uspio izvući od igrača koji nisu starteri da, kad uđu, nastave s istim tempom. Ne osjeti se jako kad nedostaju neki igrači. Vidimo na stoperskom paru, nedostaju Mitrović i Dilaver, a zamijenili su ih dva igrača koji su ih besprijekorno zamijenili. Isto tako je Obregon donio zadnje dvije utakmice. To je ta širina, rekao je Ješe.

O dolasku novog napadača Mirka Marića, Ješe je istaknuo:

- Obregon i Ivanović nisu strijelci, Marić je izraziti strijelac, jako dobro igra okrenut leđima, bio je naš najbolji strijelac, zna zabijati golove, nije igrao u Monzi i ovo mu je super prilika. Radi se o odličnom igraču koji će dati dimenziju više.

Marko Pjaca je ušao u formu, bitan je igrač i za našu reprezentaciju, ustvrdio je stručni komentator HTV-a.

Dinamo je s rutinskih 2:0 nadigrao Goricu, a da vratar gostiju Banić nije bio tako raspoložen, pobjeda zagrebačke momčadi mogla je biti još uvjerljivija. - Dinamo je bio rastrčan, dobar i kvalitetan, jako puno udaraca je imao. Gorica je u padu, pa se ne može znati da li se radi o Dinamovoj kvaliteti, ali sigurno da jest, Dinamo je bio odličan i zasluženo slavio, rekao je Ješe. Pohvalio je fantastičnu akciju za prvi gol Dinama i pogodak koji je postigao Martin Baturina. Mladi stoper Moreno Živković bio je na klupi. - Možda je za njega bilo bolje da je ostao u Lokomotivi. Dinamo je pod pritiskom i teško je staviti mladog igrača, pogotovo na toj poziciji, rekao je Ješe. Pohvalio je novog lijevog beka Ogiwaru, a pohvalio je Baturinu koji je odigrao vrlo dobru utakmicu nakon nešto lošije forme. Robert Ljubičić otišao je ovog tjedna u AEK. Doveden kao vezni igrač, najviše je prilika u Dinamu dobio kao lijevi bek. - Nezgodno je za igrača. Igrač ima dvije opcije, da pristane na zamisao trenera ili da sjedne na klupu i bori se za svoj status na svojoj poziciji. Na početku je još igrao i dobro na beku, ali kasnije je izgubio mjesto u prvih 11. Na kraju je taj transfer bio i logičan jer imaš nezadovoljnog igrača, rekao je Ješe. Gorica je u krizi, upisala je nekoliko poraza u nizu, napustio je klub analitičar Josip Paušić, otišao je u Rijeku, pa se Ješe osvrnuo i na analitičarsku ulogu u nogometu. - Jako važan segment u svakom klubu. Kako imate dobre i loše igrače u klubu, tako imate dobre i loše analitičare. Za njega sam čuo da je dobar i kvalitetan, sigurno da je to i udarac za Goricu. Analitičar znači puno za trenera i igrače. Prije su igrači morali gledati cijele utakmice, a danas dobe kraći video za pojedinog igrača, koje su njegove dobre i loše strane. To su sitnice koje donose rezultate i čine razliku, rekao je Ješe. Hvalio je Ješe Slaven Belupo koji je sa sigurnih 4:0 svladao Rudeš. - Napravili su pogrešku s nizozemskim trenerom na početku, a onda je došao naš trener, s tog podneblja, koji je tamo radio i pozna cijelu situaciju. Digao je klub na novi nivo. Dobili su nekoliko igrača, Lepinjica bi bio u rotaciji u Rijeci, ali pokazuje tu odlične igre. Drži sredinu. Mioč igra vanserijsku sezonu, kao i Štrkalj. Belupo je dobar, iako je Rudeš odigrao najboljih pola sata ove sezone, kad je imao snage, rekao je Ješe. Lokomotiva i Varaždin odigrali su 0:0. - Politika kluba Lokomotive je takva da stane iza trenera. Oni su se bazirali na guranje mladih igrača, pokazuju potencijal. Svaka im čast, uz mlade igrače se i bore za Europu. Varaždin je gledao više i na obranu u ovom dvoboju.Utakmica je bila malo siromašna za gledati, rekao je Ješe.