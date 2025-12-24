[OSVRT] Božićni koncert u HNK-u Split – praznik radosti, topline, elegancije i blagdanskog veselja

Orkestar Hrvatske ratne mornarice, Zbor HNK Split, solisti Antonija Teskera, Ana Opačak, Mate Akrap i Saša Jakelić i maestro Tonći Ćićerić zaslužni su za prelijepo blagdansko ozračje u Hrvatskom narodnom kazalištu tijekom tradicionalnog božićnog koncerta. Savršen omjer klasičnih, hrvatskih i svjetskih božićnih pjesama donio je dozu topline, elegancije i prazničke radosti, a i publika se, uz maestrovo stručno i šarmantno vodstvo, s veseljem priključila pjevačima i orkestru.

Sjajna je uvertira u obilje blagdanske radosti bila pjesma „Joy to the world“ u suverenoj izvedbi Zbora HNK-a Split, i Orkestra HRM-a (Isaac Watts – ar. Tonći Ćićerić). U prelijepoj božićnoj himni „Adeste fideles“, koju su s razlogom svojatali razni autori i kulture, svojim im se kristalnim glasom priključila i Antonija Teskera. „Gloria in excelsis Deo“ obilježena je briljantnim a capella uvodom ženskog dijela Zbora, a u drugoj su im se strofi jednako sugestivno priključili muški kolege, uz sjajno raspisanu i izvedenu puhačku liniju.

Maestro Ćićerić, osim za standardno uvjerljivo vođenje, zaslužuje velike pohvale za aranžman mikseva nazvanih „Božić u Hrvatskoj“ i „Božić u Dalmaciji“, gdje se osim poštovanja tradicije narodnih božićnih pjesama pokazao i izuzetan osjećaj za osuvremenjivanje uz pop-prizvuk i posebno atraktivne udaraljkaške ritmove.

Dozu magične nježnosti donijela je Ana Opačak u izvedbi „Tiho pada snijeg“ (Sloven Šoić, rr. Damir Marušić), a bogati bas Mate Akrapa bio je najbolji biser klasike koji se mogao zamisliti uz emotivnu pjesmu „White Christmas“ (Irving Berlin, ar. John Edmonson / Tonći Ćićerić). Ako je tko zatvorio oči tijekom izvedbe „Rudolph, the red-nosed reindeer“ (Johnny Marks, ar. Naohiro Iwai), mogao je zamisliti kultni crtani film koji je proslavio pjesmu o herojskom sobu koji se proslavio kao pomoćnik Djeda Božićnjaka, a Orkestar HRM-a svojom nam je živahnom interpretacijom pružio pravo filmsko iskustvo.

Specifičan i prepoznatljiv vokal izvrsnog Saše Jakelića, u kojemu se miješaju operni, klapski i pop prizvuci, bio je pun pogodak za hit „Let it snow“ (Jule Styne – Sammy Cahn – James D. Ployhar, ar. Tonći Ćićerić). Ana Opačak suvereno je interpretirala jedan od najvećih božićnih hitova „All I want for Christmas is you“ (Mariah Carey – Walter Afanasieff, ar. Paul Murtha), istinski uživajući u vrlo zahtjevnom zadatku koji je oduševio publiku. U „Baby, it's cold outside“ priključio joj se Saša Jakelić – boje glasova toliko su im se stopile da se možemo samo nadati nekom duetu u nadolazećoj godini.

„Tiha noć“ (Franz Gruber – Joseph Mohr, ar. Tonći Ćićerić) pokazala je sve adute veličanstvenog kvarteta solista – Antonija Teskera počela je njemačkom verzijom, sigurno, odmjereno, oblikovano i emotivno, na što se sjajno nadovezala princeza šansone Ana Opačak u francuskoj verziji. Saša Jakelić nadahnuto je interpretirao englesku, a blistava je basovska linija Mate Akrapa posebno podcrtana tijekom hrvatskog teksta.

„Happy Xmas/War is over“ (John Lennon / Yoko Ono, ar. Tonći Ćićerić) opet je zablistao kao jedan od svjetskih hitova koje splitska publika obožava, osobito jer zbor u njemu odigrava važnu ulogu u oslikavanju moći zajedništva, čega nije nedostajalo ni u prpošnoj „O, happy day“ (Edwin R.Hawkins – Mark Hayes, ar. Tonći Ćićerić). Najveće je oduševljenje izazvala zajednička izvedba „Feliz Navidad“ (Jose Feliciano, ar. Tonći Ćićerić), gdje je i publika već bila ozbiljno angažirana u održavanju ritma i pjevanju, a posebne pohvale idu Antoniji Teskera koja je dokazala da je i sjajna zabavljačica, ali i majstorica transformacije iz opernih u pop lage.

Poziv na prvi bis odraz je pristojnosti, drugi već znači da je publika oduševljena, a treći da se nikomu nije dalo otići s ovog prekrasnog koncerta. Standardno sjajan Orkestar Hrvatske ratne mornarice, vrlo angažiran i entuzijastičan zbor HNK-a i četverolist izuzetnih solista koji su, uz neupitnu glazbenu vještinu, pokazali i istinsku radost muziciranja – recept su za savršen božićni koncert.