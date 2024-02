OSVANULA NOVA ILEGALNA BETONSKA INSTALACIJA NA ČIOVU Poljaci izbetonirali put od viletine i vlastiti odvod do mora

Otočani s Čiova, točnije, mjesta Slatine, kako kažu, muku muče s Poljakom koji godinama maltretiraju mještane, goste, ali i devastira pomorsko dobro na najbahatiji mogući način. Najnovija ilegalna betonska "instalacija" s odvodnim cijevima nastala je prije samo dva dana, a sve se događa na šljunčanoj plaži koju Slatinjani nazivaju Dionice.

"Mještani već par godina vode bitku. Komunalni redari su bili u već nekoliko navrata, ali nikome ništa. Poslao sam komunalnom redarstvu prijavu. Nemamo pritužbe na rad komunalnog redarstva, ljudi stvarno izlaze na teren i rade svoj posao, no problem je u ovim strancima koji ne prezaju ni od čega", ispričao je za morski.hr Mislav Domić, predsjednik Mjesnog odbora Slatine.

"Tu su neki meštri su iz Poljske i s njima imamo već par godina problema. Evo sad su najnovije izbetonirali odvod od bazena, naime prije dva dana ga tamo nije bilo! Radi se o villi Sun and Sea (Sunce i more) Sun and Sea koja se iznajmljuje i na Bookingu", priča mještanka Slatina koja je i sama prijavljivala ove ljude.

Kazne do 130 tisuća eura

"Prije godinu dana je stavio pero za svoje goste, prijavljen je pa je to makao. Nakon toga je jet skijeve je turirao po plićaku, prijavljen je i onda je nakratko i s tim stao. Nakon toga je quadovima gnjavio goste, vozeći ga po plaži uz šugamane i ljudima uz samu glavu, a sad je kupio i gusjeničara. Toliko je puta prijavljivan. Sve makne i opet dogodine isto", prepričava drugi Slatinjanin.

Mjesni odbor je kontaktiran, oni su poslali inspekciju. Upit su poslali Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, pa će odgovor objaviti čim ga dobiju.

Pokušali su portala morski.hr nazvati i samog devastatora, no ženska osoba koja im se javila na telefon je (na engleskom jeziku, jer ne zna hrvatski) kazala da će prenijeti informaciju gazdi. Preko iste osobe navodno se javio gazda, koji kaže da će idućeg tjedna doći u Hrvatsku i najprije razgovarati s policijom, te je onda spreman naći se s nama. Odgovorili su mu da nemaju ništa protiv da razgovaramo odmah. Na upit je li spreman vratiti sve odmah u prvobitno stanje ili platiti visoku kaznu, nije imao komentara.

Ovakav bahatluk jednostavno zove da mu dođu inspektori i zalijepe kaznu, a koja prema novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama nije bezazlena i iznosi do 130 tisuća eura!