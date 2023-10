OSUDE I REAKCIJE Mlinarić: "Penava je bio jasan", Deur: "Nadam se da neće doći do formiranja dvije kolone"

Poruka vukovarskog gradonačelnika odjeknula je poput bombe, nema kraja reakcijama i osudama od Vlade do brojnih oporbenih stranaka koje su poručili Penavi da nitko nema pravo odlučivati tko smije a tko ne smije pokloniti se žrtvi Vukovara. Neki su ustvrdili kako Domovinski pokret koketira s neprihvatljivim fašističkim tvorevinama iz perioda Drugog svjetskog rata.

Mlinarić: Penava je bio jasan, ne vidim u čemu je problem

Saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić kazao je u HTV-ovoj emisiji "Studio 4" kako se prošlogodišnja Kolona sjećanja održala po velikoj kiši, jako puno ljudi i mladih. Ta Kolona sjećanja je bila posvećena svoj djeci koja su preživjela rat u Vukovaru, podrumima, gdje su na njihove male glave padale tisuće granata dnevno.

- Gdje je ubijeno pedesetero djece. Zašto se tada nije digla tolika buka u medijima, zašto mediji nisu istraživali koliko je djece poginulo u Vukovaru, koliko je granata palo na njihove male glave? Ništa se nije dogodilo, prošlo je ispod radara, poručio je Mlinarić.

Odbor je donio odluku da će ove godine kolona biti posvećena HOS-u, jednoj od postrojbi koja je branila Vukovar i od tada pljušte razne reakcije, od Freda Matića, Tome Medveda i Bojana Glavaševića.

- Vidjeli smo Most, sve političke stranke koje su se digle, mi ne vidimo u čemu je problem, dodao je.

- Jean-Michel Nicolier i one njegove riječi - Vukovar je moj izbor i u dobru i u zlu, pa to su riječi vukovarskih branitelja, to su riječi svih 2717 ljudi koji su poginuli za Vukovar. To je bio njegov izbor, poručio je.

Saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić naglasio je da je vukovarski gradonačelnik Penava u svom obraćanju u petak rekao - oni koji će dolaziti i provocirati u Vukovaru i mjeriti kukuruz i dižući desnu ruku, neka ne dolaze i ne diraju nam Kolonu sjećanja, neka je ne blate. Ali i onima kojima smeta oznaka HOS-a, Jean-Michel ili Crvenkapa, Manjkas, koji je iskopan 2020. godine, ako im i oni smetaju bolje da ne dolaze.

Mlinarić je kazao kako je Penava bio vrlo jasan i korektan, piše HRT.

- Ne vidim u čemu je problem da se digla tolika medijska buka, a nije se digla prošle godine, kada su djeca bila u fokusu, poručio je Mlinarić.

Deur: Kolona sjećanja mora biti u poniznosti; nadam se da neće doći do formiranja dvije kolone

Saborski zastupnik HDZ-a Ante Deur rekao je kako smatra da Kolona sjećanja mora biti u poniznosti, to je hodočašće hrvatskog naroda i svih ljudi koji se žele pokloniti žrtvi Vukovara. To je nešto duhovno, kao kada se ide na Veliku Gospu.

- Ovo što je rekao gradonačelnik Penava, možda malo u nespretnosti, ili u namjeri, to će on najbolje reći, pijetet Vukovara su svake godine vukovarski branitelji i stradalnici, koji su bili u Vukovaru od I. gardijske brigade do HOS-a, dragovoljaca, policajaca, specijalaca, poručio je Deur.

Naglasio je da u trenutku kada se izdvaja bilo koga, je vrlo opasno i nije dobro. Koalicijski partneri koji su sudjelovali u Vijeću bili su protiv te odluke, jer HOS ima svoje mjesto, kao bilo koja druga postrojba. Istaknuo je da nitko nije protiv da HOS bude na čelu kolone, ali ne treba istjecati nikoga.

- Ne smijemo sebi dopustiti da 18. studeni bude dio predizborne kampanje, poručio je.

Deur je naglasio kako se nada da neće doći do formiranja dvije kolone.

Politika ne smije biti na prvom mjestu, a sada je stavljen Domovinski pokret na prvo mjesto i to se ne smije dozvoliti.