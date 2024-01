OSTALA BEZ HOTELA PA SAD I BEZ NOVCA Kontroverznoj Ukrajinki nestala torba ispred kuće s pozamašnom cifrom novca

Ukrajinka Tetjana Glinjana koja je u četvrtak prodala sva tri hotela u Splitu, odnosno prodala je svoje firme koje su upravljale udjelima u hotelu “Mirari”, “Ora” i “Luxe” te je vlasništvo prebacila na Dijana Jahjefendića, splitskog poduzetnika javnosti najpoznatijeg po kratkom braku s glumicom Anom Gruicom, na dan prodaje je makarskoj policiji prijavila nestanak torbe, računala i novca.

KOMUNALNI KAMION

Naime, Tetjana u Brelima ima kuću na Stomarici, a na predjelu Šćit gradi hotel, i baš je tog dana kada se vršila prodaja firmi slučajno i neoprezno ispred svoje kuće koja se nalazi na osami ostavila torbu koja je nestala u tren oka, a pregledom kamera je utvrđeno da je ispred kuće, u vožnji viđen samo kamion komunalne tvrtke koji nema veze s nestalim stvarima. Kako su nam kazali iz PU splitsko-dalmatinske, Ukrajinka je prijavila utaju.

- Policijskoj postaji Makarska 10. siječnja zaprimljena je prijava gubitka torbe koja je ostavljena bez nadzora na području Brela, a u kojoj se nalazilo računalo, novac i druge stvari, te je zaprimljena prijava za kazneno djelo utaja. U tijeku je kriminalističko istraživanje – kazali su nam iz PU splitsko-dalmatinske iz koje nismo dobili traženi odgovor na pitanje kolika je vrijednost ukradenih – nestalih stvari, piše Zadarski.hr.

Prema Kaznenom zakonu, utaja je ako netko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koji su mu povjereni ili protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koje je našao ili do kojih je slučajno došao, a za to je predviđena kazna zatvora do pet godina.

Neslužbeno, u nestaloj torbi bio je laptop, USB, pet mobitela, osobni dokumenti, bankovne kartice i torba sa 16.000 eura, a ukupna šteta je 27.000 eura.

Za krađu novca i računala kontroverzne Ukrajinke koju se smatra jednom od najvećih dobavljačica prehrambenih proizvoda za ukrajinsku vojsku po narudžbi Ministarstva obrane, doznali smo obilaskom Brela, točnije njezine velebne kuće s prizemljem i dva kata te šest apartmana na predjelu Stomarica, tik uz plažu.

Je li Tetjena za vrijeme našeg dolaska boravila u kući od 545 kvadrata od kojih samo dvorište broji više od 300 kvadrata i koju je od Breljanina koji živi u Njemačkoj, kupila 2016. godine, to nam je ostalo nepoznato, međutim kuća nije bila prazna jer su svi prozori u potkrovlju bili otvoreni, a ispred kuće ‘’pokrivene’’ s najmanje 10 kamera, bila je parkirana bijela Toyota ukrajinskih registarskih oznaka.

- Viđam uglavnom rodbinu Ukrajinke koju nisam osobno upoznao. Jučer je bio problem zbog kojeg su ispred njezine kuće stigla dva policijska vozila. Kako sam doznao, Ukrajinka je ispred kuće ostavila torbu i prijenosno računalo i ušla je u kuću, zaboravivši da je stvari ostavila vani, a one su nestale pa je nastala velika panika. Pregledom kamera je ustanovljeno da je ispred kuće u to vrijeme vozio samo kamion komunalaca – kazao je Breljanin za Zadarski.hr.