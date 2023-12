Oslobađajuća presuda u Splitu: Navijački neredi završili smrću jednog navijača, a šest ih je ozlijeđeno, nitko nije kriv za ubojstvo pored Pecare!

Oliver Knezović (49), nekadašnji časnik HVO-a i pripadnik 'Kažnjeničke bojne', ponovno je oslobođen optužbe da je pokušao ubiti navijače FK Sarajeva u sukobu koji je izbio između 'Hordi zla' i navijača Širokog Brijega neposredno prije utakmice na Pecari 4. listopada 2009. godine.

Presuda je to splitskog Županijskog suda, a predsjednik vijeća Zoran Ivanišević kratko je obrazložio odluku, uz napomenu da se 'postupak odvija na specifičan način' te je podsjetio na cijeli tijek događanja...

Korišteno sedam policijskih pištolja

Do pravih nereda, praktično uličnog rata došlo je u Širokom Brijegu to popodne prije utakmice, u sukobu policije te dvije suprotstavljene navijačke skupine uz 'obične' navijače pucano je iz raznih oružja – kasnije se utvrdilo da je čak sedam službenih, policijskih pištolja korišteno, plus još značajan broj neutvrđenog vatrenog oružja, među kojima i Kalašnjikov.

Knezović je uhićen pod sumnjom da je uzeo pištolj jednom policajcu te ubio navijača FK Sarajevo Vedrana Puljića te ranio još šestoricu. Taj slučaj je ubrzo preuzelo tužiteljstvo u Zagrebu, a onda je cijeli predmet 'spustilo' u Split, valjda misleći da će svjedocima biti jednostavnije dolaziti na ovaj sud, kazao je između ostalog sudac Ivanišević. Nakon provedenog dokaznog postupka, naglasio je sudac, tužiteljstvo je korektno izmijenilo optužnicu te se Knezović teretio za kazneno djelo općeopasne radnje i kazneno djelo pokušaja ubojstva. Za općeopasnu radnju je u prvom postupku u veljači prošle godine nepravomoćno proglašen krivim te mu je odrezana kazna od četiri godine zatvora, dok je oslobođen optužbe za pokušaj ubojstva.

Tužitelj najavio žalbu

Visoki kazneni sud RH je tu presudu djelomično prihvatio – potvrđena je osuda za općeopasnu radnju, uz preinačenu odluku o sankciji pa je Knezović dobio dvije godine zatvora, od kojih mu je godinu dana uvjetno uz rok kušnje na tri godine. Oslobađajuća presuda za pokušaj ubojstva je pak ukinuta te je slučaj vraćen na ponovno suđenje. I danas je dakle i taj dio završen, istina nepravomoćno – tužitelj je najavio žalbu, očekivano, dok je odvjetnik bio zadovoljan, također potpuno razumljivo – s još jednom oslobađajućom presudom. U kratkom obrazloženju sudac Ivanišević je između ostalog kazao da 'sud smatra nedokazanim da je istom radnjom za koju je osuđen pristao nekoga lišiti života'.

Ponovio je kako je Knezović oduzeo pištolj Glock kalibra 9 mm od policajca te pucao u smjeru navijača FK Sarajevo držeći ispruženu ruku. Međutim, tijekom očevida su pronađene samo tri čahure koje pripadaju tom pištolju, a unatoč vještačenjima nije se moglo utvrditi metak iz kojeg pištolja je pogodio nesretnog Puljića u glavu i usmrtio ga.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press