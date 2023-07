Osigurano 5 milijuna eura za sufinanciranje izgradnje punionica za električne automobile

Dalmatinska energetska agencija - DEA obavještava zainteresirane u javnom sektoru da je objavljen natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za uspostavu infrastrukture za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju na parkiralištima zgrada javnog sektora, sukladno Zakonu o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva.

Pozivom za sufinanciranje osigurava se provedba mjere TR-7 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine „Razvoj infrastrukture za alternativna goriva“. Navedena mjera predstavlja alternativnu mjeru politike koja neće direktno utjecati na smanjenje potrošnje goriva u prometu, ali je razvoj infrastrukture nužan preduvjet razvoju tržišta vozila koja koriste električnu energiju. Dugoročni cilj je razvoj održivog prometnog sustava, uz minimalne negativne učinke po okoliš i društvo te osiguranje interoperabilnosti s državama u okruženju i državama članicama Europske unije. Procjenjuje se da će se provedbom ovog poziva postaviti najmanje 100 punionica.

Na ovaj natječaj, čiji ukupni raspoloživ iznos sredstava iznosi 5 milijuna eura, mogu se javiti tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje su osnovane radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti. Sufinancirat će se izrada glavnog projekta (do 40 % opravdanog troška izrade), ugradnja i radovi te puštanje punionice u pogon (do 80 % opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka, do 60 % opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka, te do 40 % opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima) te stručni nadzor (do 40 % opravdanog troška provedbe). Podnošenje prijava traje ili do kraja ove godine ili do iskorištavanja svih sredstava. Detalji javnog poziva dostupni su na OVOJ poveznici.

Ravnatelj Dalmatinske energetske agencije Mario Jakić podsjetio je na to da se u ovom trenutku u Hrvatskoj već provodi nekoliko važnih projekata kojima je cilj poboljšanje infrastrukture punjača, no nova regulacija na razini Europske unije (AFIR) dodatno će pomoći u povećavanju broja punjača za električna vozila. „Razlog je taj što regulacija AFIR postavlja tzv. nacionalno obvezujuće ciljeve kojima će se propisati koliko koja članica Europske unije mora postaviti punionica struje ili vodika za laka i teška vozila, ovisno o broju vozila u državi. U slučaju Hrvatske to znači da će do 2025. morati postaviti od 100 do 200 brzih punionica za električna vozila, naravno ovisno o njihovoj snazi. Ako bi to bile punionice snage 50-70 kW, moralo bi ih biti oko 200. U slučaju da je riječ o punionicama snage od 100 do 150 kW, bit će potreban manji broj punionica“, pojasnio je Jakić. Napominje da je ovo izuzetno važno jer će Hrvatska već 2027. sukladno zakonskoj regulativi, morati pružati jednaku snagu kao da je tri posto ukupnog broja automobila električno što znači da će broj brzih punjača morati porasti na 470, a do 2030. na preko 800.

Ravnatelj DEA-e Jakić posebno ističe važnost da se broj punionica za električne automobile poveća u Splitsko-dalmatinskoj županiji koju posjećuje veliki broj turista kako bi se vozačima istih olakšalo svakodnevno korištenje. To bi, pak, smatra ravnatelj DEA-e, Županiju još dodatno bolje pozicioniralo na turističkoj karti Europe.