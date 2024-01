OSAM LATICA SPLITSKOG CVITA Važna manifestacija održava se i ove godine, na Dan žena saznat ćemo koja latica je prva među jednakima

Splitski cvit opet cvita! Ove godine nam je, nakon jednogodišnje pauze, donio osam novih latica - osam žena grada pod Marjanom koje su svojim radom i trudom učinile (i čine i dalje) mnogo za svoju okolinu. One su te koje svijet čine ljepšim mjestom. A to je ono što nam treba, pozitivna energija koja će i nas potaknuti da budemo bolji ljudi i pomažemo onima oko sebe.

Vrhunac manifestacije na Dan žena

Tradicionalna manifestacija Splitski cvit ove godine održava se 11. put, kao i svaki put do sada dodjela ovog priznanja prvoj među jednakima održat će se na njihov dan – Dan žena (8. ožujka). Do toga dana javnosti će biti predstavljene latice ovogodišnjeg izdanja manifestacije, kao što smo već rekli ove godine ih je osam. Svaki tjedan bit će predstavljena jedna latica, četvrtkom na Radio Suncu te nedjeljom na našem portalu. Oba medija sve ove godine vjerno prate manifestaciju koju je „na svijet donijela“ Milena Mratinić.

"Okidač" pokretanja sada već tradicionalne manifestacije došao je sasvim slučajno. Ideja se rodila jedne dosadne večeri kada je Milena u svom domu gledala televiziju.

"Gledala sam neku svečanu nagradu na televiziji, sad više ni ne znam o kojoj je svečanosti bilo govora. Primijetila sam da na toj večeri uopće nije bilo priznanja i nagrada za žene. To sam tada sasvim pogrešno pripisala nekoj muškoj uroti, međutim to je bilo promašeno, priznajem", ispričala nam je ranije Milena.

Od prvog dana manifestacije građani su upoznali 120 splitskih latica, vrijednih žena koje su zaista ostavile trag u gradu Splitu. Sve one jednako su vrijedne, no na kraju samo jedna ode kući sa priznanjem Splitski cvit.

Dosadašnje nositeljice priznanja

Do sada su to priznanje dobile Dijana Aničić iz Udruge Anđeli, Đordana Barbarić iz udruge MoSt, Danijela Jelić iz Udruge Lastavice, udomiteljica Dragica Tomašković, liječnica Ivana Buklijaš, Maja Vrančić iz Udruge KURS, profesorica Magda Maver, rekorderka u ronjenju na dah Lidija Lijić Vulić, medicinska sestra Mihaela Pfeifer, Livija Plančić iz Udruge Bijeli krug.

Mnoge od žena nominiranih za ovo priznanje široj javnosti nisu bile poznate, no upravo zahvaljujući nominaciji mnogi su ih imali priliku upoznati, njih i njihov rad.

Sve do pojave koronavirusa praksa je bila da tjedan pred samu dodjelu priznanja bude posvećen ženama koje su mnogo dale ovom gradu, a sama svečana dodjela bila je organizirana u Vili Dalmacija. Kasnije se to malo promijenilo, baš kao i sve ostalo u vrijeme koronavirusa, a priznanja su se dodjeljivala u Muzeju grada Splita.

Dio ove manifestacije bio je, i svakako ima posebno mjesto, Goran Pelaić. Svaki tjedan predstavljao je latice na Radio Suncu, no napustio nas je prošle godine, u 76. godini života.