OPROŠTAJ OD VELIKANA Poznato kad će biti komemoracija i posljednji ispraćaj Ante Grgurevića

Jučer je iznenada preminuo Ante Grgurević, bivši hrvatski košarkaš i dugogodišnji trener KK Splita, u 51. godini života.

Komemoracija za Grgu bit će na Gripama u srijedu u 12 sati, a posljednji ispraćaj isti dan u 15 sati na Lovrincu.

Ante Grgurević rođen je 13. kolovoza 1975. godine u Splitu. Tijekom bogate igračke karijere ostvario je značajan uspjeh osvojivši Hrvatski košarkaški kup 1997. godine u dresu Splita. Nakon što je 2012. završio igračku karijeru, ostao je u klubu kao pomoćni trener, a 2019. godine imenovan je glavnim trenerom momčadi.

U splitskim košarkaškim krugovima bio je iznimno poštovan i omiljen, kako zbog sportskih rezultata tako i zbog ljudskih kvaliteta. Njegov odlazak ostavio je veliku prazninu u košarkaškoj zajednici.