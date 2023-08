Opasan trend s TikToka: Ne tuširajte se i ne jedite ovo ni u kojem slučaju!

Tinejdžeri su 2018. za klikove na društvenim mrežama jeli gel kapsule za pranje rublja, zbog čega su se stotine otrovale, a najmanje desetoro adolescenata je i umrlo, prenosi PopSci. Sada se na TikToku pojavio novi trend kojim se boraks preporučuje za poboljšanje zdravlja – s opasnim posljedicama.

Popularni primjeri uključuju dodavanje male količine boraksa u vodu za piće. Korisnici TikToka tvrde da to pomaže u liječenju boli u zglobovima i mnogih drugih zdravstvenih problema, od bubrežnog kamenca do erektilne disfunkcije. Neko vrijeme je mrežama kružio i drugi video, čiji autor je navodno liječnik, u kojem se boraks preporuča za čišćenje vagine, a neki korisnici su boraks dodavali u kupke za “detoksikaciju kože.”

“Konzumacija boraksa može izazvati mučninu, povraćanje, bol u abdomenu, osip i guljenje kože. Dugotrajna konzumacija može dovesti do napadaja i anemije”, kaže medicinska toksikologinja Kelly Johnson-Arbor.

Bez obzira na to što pročitate ili pogledate na internetu, nema nikakvog razloga zašto biste boraks trebali koristiti za išta osim za čišćenje odjeće. Dapače, stručnjaci kažu da mnogi od zdravstvenih savjeta proizlaze iz greške: Korisnici miješaju boraks i kemijski element bor, prenosi N1.

Boraks i bor

Bor je prisutan u mnogim vrstama voća i povrća koje unosimo svaki dan. Američki nacionalni institut za zdravlje navodi da bor nije ključni nutrijent jer ne postoje jasni zaključci o tome kako on točno pomaže ljuskom zdravlju. Nekoliko studija navodi da dodaci bora mogu pomoći u liječenju osteoartritisa i smanjiti rizik od raka prostate i pluća.

“Moguće je da bor utječe na zdravlje kostiju, hormone i funkciju mozga, no jasna veza između bora i ovih funkcija još nije do kraja razjašnjena”, objašnjava Johnson-Arbor.

Bor je generalno siguran za konzumaciju.

Postoji još manje podataka koji podržavaju korištenje proizvoda koji sadrže bor – poput boraksa – za poboljšanje zdravlja.

“Neki influenceri na društvenim mrežama kažu kako medicinski stručnjaci ne preporučuju boraks jer žele promovirati lijekove na recept, no to jednostavno nije istina”, govori Johnson-Arbor. “Liječnici ne preporučuju boraks kao dodatak za zdravlje jer ne postoje dokazi da on ima koristi za zdravlje, no postoje dokazi da je on otrovan kada se konzumira.”

Upravo zbog tog razloga na pakiranjima boraksa postoje upozorenja protiv konzumacije, iako se čini da bi proizvođači trebali u upozorenju navesti da se ovaj mineralni prah ni na koji način ne bi smio unositi u tijelo.

Zašto je boraks otrovan

Po društvenim mrežama širi se i opasna preporuka za korištenje boraksa pri čišćenju vagine. To nitko ne bi smio činiti, kaže Jill Purdie, ginekologinja i medicinska direktorica Pediatrix Medical Groupa u Atlanti. Ne samo da je ovaj detergent toksičan, već i čišćenje bilo kakvim kemikalijama oštećuje mikrobiom vagine.

Ova preporuka vjerojatno dolazi od zamjene boraksa s čepićima borne kiseline. Iako zvuče slično, čepići borne kiseline imaju drugačiji kemijski sastav i mogu se koristiti za liječenje bakterijskih infekcija vagine. “Oni nisu potrebni svakodnevno za čišćenje vagine. Moraju se koristiti na određeni način i u ograničenom vremenskom periodu, isključivo prema liječničkim uputama”, objašnjava Purdie.

Kada dođe u kontakt s očima ili kožom, boraks može izazvati osip, iritacije ili guljenje kože. Postoji i rizik od slučajnog ispijanja vode koja sadrži boraks. Čak i ako je razrijeđen u vodi, boraks može izazvati bol ili neugodu ako dođe u kontakt s kožom, upozorava Johnson-Arbor.

Ne postoje znanstveni dokazi koji podržavaju korištenje boraksa za “izvlačenje” toksina iz organizma, mršavljenje ili antiparazitsku terapiju.