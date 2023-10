"Ona i Split": Izložba posvećena ljepoti ženskog tijela i ljepoti grada

Kuća jezika i kulture Peristil powered by OTP središnji je projekt Prokulture - Opservatorija kulturnih politika Split. Već četvrtu godinu taj jedinstveni galerijski prostor ugošćuje različite vidove stvaralaštva, pregnuća i umjetnosti, od vrhunskih akademskih imena, do mladih, djece, udruga amatera...Zajednički nazivnik svemu predstavljenom je podsjetiti na ljepotu središta vlastitoga Grada, vratiti u njega živost po kojoj je prepoznat do UNESCO-ve liste. To se radi zajedničkom sviješću o važnosti i vrijednosti očuvanog te posebno pojedinačnom posvećenošću i ljubavlju.

A to je upravo ono što gospodin Robert Belohradsky, nosi u svom stvaralaštvu. Nadareni umjetnik (franc. amateur što u prijevodu znači onaj koji voli) ovu je izložbu nazvao “Ona i Split”. Posvećena je ljepoti ženskog tijela i ljepoti Grada u kojem živi i stvara. U svojim djelima on žensko tijelo estetski čisto modelira naglašavajući fine nijanse njegova kolorita, senzualnosti i ljepote. Djela koja prikazuju motive grada Splita, nastajala u više razdoblja umjetnikova stvaralaštva, odišu istom ljubavlju i oduševljenjem. U svima dominira boja ostavljajući snažan dojam na likovnog promatrača.

Autor je izložio 32 eksponata u tehnici akril.

Robert Belohradsky, rođen je u Dubrovniku 1953. godine, gdje je završio osnovnu i srednju Pomorsku školu. Po zvanju je dipl.ing. elektrotehnike, diplomirao na F.E.S.B u Splitu. Radni vijek proveo je u Splitu i inozemstvu gdje je radio u struci do mirovine. Dugogodišnji je član Likovne udruge Emanuel Vidović te mu je ovo druga samostalna izložba. Sudjelovao je na više izložbi u organizaciji LUEV-a te na izložbi Božićnih jaslica 2020. godine u Staroj gradskoj vijećnici. Jedna od njegovih slika odabrana je za izložbu 37. Susreti likovnih stvaralaca u sklopu Hrvatskog sabora kulture 2021. godine. Strast za slikanjem Robert iskazuje još od rane mladosti, godinama samozatajno slika, a sada u zrelim godinama odlučio se svoja djela pokazati javno.