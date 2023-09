ON STAR, ONA MLADA "Da pođem tražiti nekoliko desetljeća starijeg, ostao bi mi samo Manolić"

Nisam protiv ljubavi. Nemojte me krivo shvatiti. Ljubav ne pita za godine, i dogodi se na najnezamisliviji način, na najnezamislivijem mjestu. A tko je maštovit kao život? Nitko. Sudbina sve nekako ispremješta, napravi kaos, da bi se sve na kraju posložilo u jednu savršenu sliku, upravo onakva kakva i treba biti.

Može li se dogoditi ljubav sa osobom koja je duplo starija od vas? Može, naravno. Svjedoci ste i sami koliki su zavodnici ljudi u poznim godinama. Naravno, poznaju žene, znaju šta i kako. Prošli su sve nivoe, doktorirali su po pitanju žena. Na tome im može pozavidjeti i najzgodniji mladić. Ali, nekako mi je čudno, ruku na srce, da ti „vječiti zavodnici“ imaju na računu više milijuna nego godina, a to baš i nije lako postići. Ali, Bože moj, ljubav je to. Zašto se onda bune kad ih mediji razvlače, a sami su objavili slike na društvenim mrežama? Jer, ako nema na mrežama, kao da se nije ni dogodilo.

Divna ljubav koja ne poznaje prepreke

Razumjela bih da su u pitanju mlade djevojke, ali ne i zrele osobe koje se, iz dubine srca trude da uvjere ljude da je u pitanju prava ljubav. A i sami znamo koliko takvi zavodnici imaju tih „pravih“ ljubavi. A brate mili, svaka je prava, dok ne dođe ona još pravija. Ne, nisam ljubomorna. Da bih našla ja nekog tko je nekih tridesetak godina stariji od mene, trebao bi imati godina kao naš Manolić. Ali, ljubav je to. Ta divna ljubav koja ne poznaje prepreke. Čudno mi je da je od svih izabrala baš njega, a toliko je slobodnih u tim godinama, ako imaju sreću da su još živi. Baš sam prije nekog vremena raspravljala o toj temi, pa mi Faca od sedamdeset godina kaže da mu je bivša prestara za njega, jer ima pedeset i osam godina. Je li on prestar za nju? Zašto se to nije upitao? Ali, eto… valjda je nekoliko desetljeća ta magična razlika gdje je sve usklađeno, i gdje ljubav cvijeta.

Mlađa djevojka je poželjna. Lijep je to kompromis. Baš se pitam, zašto takve ne odaberu nekog seljaka. Ali ne, umjesto na neku egzotičnu destinaciju, odveo bi je na njivu, a to nikome nije privlačno. Sigurno bi mreže prštale od slika zaljubljenih golupčića na njivi, sa motikom u ruci, umjesto s koktelom. Umijeće je spojiti ugodno i korisno, zapakirano u celofan ljubavi. Ja taj ispit nikad nisam položila, i neću. Meni je ljubav sveta stvar, i ne poznaje materijalnu kalkulaciji. Srce ide gdje hoće, a um šuti. A šuti mi i srce, jer je bolje biti ni s kim, nego sa svakim. Ajde, bar ne moram nikog uvjeravat kako sam zaljubljena.

Teško je imati i ovce i novce

Ja kad volim, volim u tišini. Ne trebaju mi društvene mreže, nego nečija podrška, ljubav i zagrljaj. Sve ostalo je… a znate i sami šta. Čista kalkulacija. Privatan život se vodi između četiri zida, a ne na zidu društvenih mreža. Za to nikad nisam bila. Meni je dovoljno da zna za moju ljubav ta osoba, a ne nebitni ljudi koje nikada nisam, niti ću sresti. Samo jednu osobu ću uvjeravati u ljubav, a ne cijeli svijet. Šta će tko misliti, nikad me nije ni bilo briga. Živim za sebe, a ne za svijet oko sebe.

Neka se ljudi vole. Lijepo je to. Godine su samo broj, ako su i još neke brojke velike, kao one na računu, na primjer, to je čista slučajnost. Šta je lagodniji život, ljubav je veća. Nije li tako? A ne možeš imati sve, kako stari ljudi kažu, i ovce i novce. Kod mene je samo bitno da nije sirotinja u duši, za ostalo me nije briga. Neka uživaju, i neka svim dokažu koliko je ta ljubav velika. Želim im svu sreću.

Kako kaže pjesama, dogodila se ljubav…

A za ljubav trebaju godine, a ne nekoliko dana da se zaključi da su naišli na ljubav svog života. Moj je valjda umro, kad ga još nisam srela…

Mišljenja iznesena u ovoj kolumni odražavaju stavove autora, ne nužno i stavove uredništva portala Dalmacija Danas