OK Ribola pobijedila OK Medicinar Trnje

OK Ribola Kaštela je u 10. kolu Superlige pobijedila OK Medicinar Trnje s 3:0 ( 25:22, 25:22, 25:14). Odlična utakmica u kojoj je kaštelanska ekipa dominirala cijelo vrijeme, Medicinar nije imao nikakve šanse, jednostavno, nadigrani su u svim segmentima igre. Još kad se uzme u obzir da se momčad „Ribole“ tek jučer vratila iz Slovačke s napornog turnira MEVZA lige, zaista su odigrali vrhunski. Sigurno su bili umorni, ali to se nije vidjelo, bacali su se na svaku loptu i zasluženo pobijedili Medicinara.

Simon Luka Vlahović: „Nakon tri utakmice zaredom u MEVZA-i i dugog putovanja iz Slovačke, ekipa je zaista bila umorna jer nismo imali ni dan odmora prije ove utakmice. No, dobro smo utrenirani i bili smo odlučni i jako motivirani, tako da je zapravo pobjeda došla puno lakše nego što smo očekivali“.

A sad će napokon uspjeti predahnuti, nakon dugo vremena ovog tjedna neće nigdje putovati, pa će se na miru moći pripremiti za posljednji susret u ovoj godini, koji će idućeg vikenda odigrati u Kaštelima.