OGROMNA NOVOST ZA VOZAČE Nove kamere na cestama neće snimati samo vašu brzinu, stručnjak objasnio što bi tu moglo biti sporno

Hrvatska policija ove godine na prometnice postavlja novi sustav nadzora i upravljanja prometom - Crocodile 2 Croatia (Cro 2 Cro).

Riječ je o sustavu koji je dio projekta Crocodile, a koji je pokrenut na europskoj razini, a uvođenjem će se osigurati koordinirano upravljanje i vođenje prometa i time Hrvatska postaje dio integriranog ITS-a (Inteligentni transportni sustavi) na europskim cestovnim pravcima, piše Net.hr.

Većina kamera postavit će se u prvoj polovici 2024. godine, a osim brzine, kamere će snimati one koji ne koriste sigurnosni pojas, koriste mobitel tijekom vožnje, kao i motoriste koji skrivaju registarske pločice.

Zadiranje u privatnost?

Pravni stručnjaci odmah po najavama počeli su problematizirati koliko je ulazak kamera u unutrašnjost vozila zadiranje u zonu privatnosti i narušavanje temeljnih ljudskih prava.

Ustavni stručnjak Mato Palić za Net.hr ističe da snimanje unutrašnjosti kamerama nije ustavnopravno sporno. "Nije kršenje. Na vagi, da tako kažem, između te privatnosti koja je spomenuta i sigurnosti u prometu, odnosno prava i sloboda drugih ljudi, ovo drugo je važnije. Nije sporno da nešto na toj vagi prevagne u odnosu na nešto drugo", pojašnjava.

"Ako govorimo o privatnosti u ovom dijelu koristi li se netko mobilnim uređajem za vrijeme vožnje na način na koji je to zabranjeno, recimo da drži slušalicu u ruci, a tako se ne smije koristiti, sigurnost drugih sudionika u prometu, neovisno jesu li u vozilima ili su pješaci ili nešto drugo, je važnija vrijednost od privatnosti koja može biti ograničena uporabom uređaja koji su tehnički ili tehnološki takvi da više podataka mogu prikupiti kada se koriste, osim onog osnovnog, a to je brzina", dodaje.

Ista je stvar i s utvrđivanjem je li netko vezan sigurnosnim pojasom. "To je jednostavno prekršaj, a korištenje tehničkih uređaja je po zakonu o sigurnosti prometa na cestama i drugim propisima potpuno legalan i dopušten način utvrđivanja činjenica. On je i objektivniji nego što bi bilo neposredno opažanje policijskog službenika, jeste li ili niste koristili mobitel. I on je naknadno provjerljiv, a vi ne možete provjeriti je li policajac nešto vidio", kaže Palić.

Na vagi između sigurnosti drugih sudionika u prometu, njihova života i privatnosti nekoga tko upravlja automobilom ili kamionom ili nekim drugim zatvorenim motornim vozilom, apsolutno prevaže prvo navedeno, napominje.