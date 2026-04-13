Oglasio se Mate Rimac

Poduzetnik Ivan Rimac preminuo je iznenada u subotu, 11. travnja, u 65. godini života. Vijest o smrti na društvenim je mrežama objavio njegov sin, poznati poduzetnik Mate Rimac, koji je uz to podijelio i informacije o posljednjem ispraćaju.

Uz objavu osmrtnice, Mate Rimac kratko je naveo kako će posljednji ispraćaj biti održan u srijedu u 14 sati na groblju u Lištanima.

Prema podacima navedenima na osmrtnici, iza Ivana Rimca ostali su supruga Zdenka, sinovi Mate i Antonio, kći Ivana, zet Marko, nevjesta Petra, unuci Luka i Leo, kao i brojna rodbina te prijatelji.