OGLASILA SE I NINA KRALJIĆ! "Svima je sad vidljiv očajan zvuk na sceni Dore, ali..."

Nakon poraza na Dori, Nina Kraljić se prvo javno bunila da je zakinuta, a zatim nestala s društvenih mreža. No, prošlo je već dosta vremena od kada je nekadašnja natjecateljica Dore i hrvatska pjevačica okrenula nove stranice u svom života.

Ali ipak, o Dori je rekla par riječi na svom Facebooku nakon večerašnje, druge polufinalne večeri.

"Godine kad sam izletila na doru sa etno pjesmom Rijeka za Eurosong, Ukrajina završi druga u finalu isto sa perjem i etnom i taman se te godine krenula Eurosong scena okretati prema autentičnom izričaju na materinjem jeziku, savršeno za Rijeku.

Ove godine pak favorit Dore čak nije niti izabran već izvučen kao zamjena što puno govori + svima sad vidljiv očajan zvuk na sceni dore, no usprkos svemu tome Baby Lasagna je daleko spremniji za taj stage nego što sam ja bila s obzirom da mi je outfit za nastup tek bio vidljiv u spotu kao dobar primjer XD Ako ne bude opet bilo rukovanja ispod stola na klasično rvatski način sa nekim zakulisnim igrama ili lošim glasanjem glasača, Hrvatska bi s ovim genijalnim dečkom mogla doći do jaaaaaako visokog plasmana na Eurosongu. Ovo je genijalno i podsjeća me na dane kad sam išla na Rammstein koncerte. 😊 Sjajna formula za trenutni Eurosong koja se ne bi smjela propustiti. Top!", napisala je.

Čestitke Marko Purišić