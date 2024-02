ODRŽANA AKCIJA DARIVANJA KRVI U HGSS SJEDIŠTU MAJDAN Odazvalo se više od 50 ljudi, a pomoći može svatko!

Stanica HGSS-a u Splitu već 13 godina organizira akcije darivanja krvi, a današnja akcija održala se u prostorijama HGSS-a na Majdanu s početkom u 16:00 sati.

Očekivanih 50, došlo ih je već 10 više od prijavljenih. Najavljeno je vađenje od 16:00 do 18:00 sati, no moglo bi se i odužiti jer su redovi dugi - svatko želi pomoći.

"Drago mi je vidjeti da se odazvao i veći broj ljudi nego što smo planirali, ali nadam se da ćemo uspjeti zapravo sa svima proći postupak. Pojavilo se 50 i nešto ljudi, imamo sada još novih desetak. Sve su to suradnici Hrvatske gorske službe spašavanja na neki način. Neki su baš angažirani unutar naših djelatnosti je, a imamo tu i članove dobrovoljnih vatrogasnih društava, javnih vatrogasnih zajednica i planinarskih društava s kojima radimo zajedno kada su u pitanju neke akcije spašavanja koje traže više ljudi, najčešće su to potrage. Sve su to ljudi koji su već do sada bili u kontaktu s HGSS-om", rekao nam je član HGSS-a Split Frane Bebić.

"Baš mi je drago što sada i na ovakav način zapravo pozdravljamo ono naše suradništvo, i što ćemo nadam se ostvariti kontinuitet i dužnost da se ljudi vraćaju u stanicu", rekao je.

Ovo je samo prva od ovogodišnjih akcija darivanja krvi koje organizira HGSS. HGSS godišnje održava tri akcije darivanja krvi, vodeći se po maksimalnoj dozi koje mogu dati žene.

"Imamo interni dogovor da radimo to zajedno, tako da se ne odvajamo i to zajedno radimo tri puta. Ovo je prvi put da akciju radimo u HGSS stanici Majdan", kazao nam je.

Neki su dugogodišnji darivatelji krvi kojima ovo nije prvi put, a neki su i po prvi puta zasukali rukave i donirali. Za sve je organizirano i nešto za popit i stavit pod zub, uz dobro društvo u prostorima HGSS-a Split.

"Dosada smo donacije darivali Odjelu za transfuzije KBC-a Split. Međutim, kako je došlo do nekakve razine broja ljudi s kojima možemo samostalno odraditi akcije darivanja krvi, u dogovoru s Crvenim križem smo organizirali da današnja akcija bude u prostorijama stanice HGSS-a Split na Majdanu", rekao nam je član HGSS-a Split Frane Bebić.

"Ovime dajemo primjer drugima, motiviramo ih i privučemo da na jedan lijep način doprinose", zaključio je Bebić.