Odmah to izbrišite: Novi izazov na Instagramu donosi velike opasnosti

U posljednje vrijeme Instagramom se proširio trend u kojem korisnici snimaju videa u kojima odgovaraju na neka osobna pitanja. Taj “Get To Know Me” trend na prvi se pogled čini bezazlenim i zabavnim, no stručnjaci za sigurnost upozoravaju na opasnosti koje prijete za one koji su objavili takve videozapise.

Naime, korisnici u videozapisima na Instagramu otkrivaju brojne osobne stvari i detalje o sebi i svojim životima - od godina, datuma rođenja, visine, mjesta rođenja i stanovanja, imaju li tetovaže ili piercinge, omiljene gradove, hranu, piće itd. Osim na Instagramu, ovaj trend se sve više širi i po TikToku, a kao razlog zašto bi korisnici javno objavljivali sve te osobne stvari najčešće navode želju za upoznavanjem drugih ljudi.

Objavom tih informacija, što se pogotovo odnosi na korisnike koji ih objavljuju javno, odnosno čiji su profili dostupni svima, dijele se podaci koji mogu biti od velike važnosti hakerima i kibernetičkim kriminalcima.

Na to je nedavno upozorila stručnjakinja za kibernetičku sigurnost Eliana Shiloh koja je i sama razmišljala o ovom objavi videa iz tog “Get To Know Me” izazova. No odgovaranjem na pitanja shvatila je kako su neki od tih podataka u biti odgovori na njena sigurnosna pitanja za različite servise. Čak i ako objavom tih podataka ne otkrivate odgovore na sigurnosna pitanja, svejedno kriminalcima i hakerima dajete brojne osobne podatke koje oni mogu naknadno iskoristiti za socijalni inženjering kako bi izveli što uvjerljivije prevare.

Ako ste napravili taj Instagram trend sa svim pitanjima, doslovno izbrišite to sr**e odmah, upozorila je Shiloh sve korisnike Metine društvene mreže. Iz američkog ministarstva pravosuđa stiže slično upozorenje: Svi mogu vidjeti ono što ste objavili online. Dijeljenje osobnih informacija s osobama koje osobno ne poznajete jedan je od najvećih online rizika.

Na New York Postu prenose objave nekih korisnika društvenih mreža koji su se požalili da su im računi hakirani samo dva dana nakon što su, kao dio ovog trenda, objavili brojne osobne podatke na Instagramu, piše Zimo.