Odlazak poznatog glazbenika: Thompson poslao poruku koja se dijeli mrežama

U 63. godini preminuo je Ivan Šegedin, korčulanski glazbenik, skladatelj i utemeljitelj Marko Polo Festivala. Iza sebe je ostavio bogat glazbeni opus, ali i snažan trag kroz humanitarni rad.

Šegedinove pjesme izvodila su brojna poznata imena domaće scene, među kojima su Vinko Coce, Neda Ukraden, Boris Babarović iz Crvenih koralja, Vladimir Kočiš Zec iz Novih fosila, Zoran Jelenković i Nenad Vetma. Skladao je i za brojne klape, poput Kumpanji i Ošjak.

Posebnu ljubav gajio je prema rodnoj Korčuli, kojoj je posvetio niz skladbi. Među najpoznatijima je pjesma “Korčula je biser mora”, izvedena na prvom izdanju Marko Polo Festivala, koji je osnovao 1996. godine. Sudjelovao je i na Melodijama hrvatskog Jadrana te Zagrebfestu, gdje je osvajao nagrade.

Bio je i dragovoljac Domovinskog rata, a u tom je razdoblju napisao skladbu “Korčulanski sinovi”. Isticao se i humanitarnim radom, organizirajući akcije i koncerte za Ligu protiv raka Korčula – Pelješac – Lastovo – Mljet, udrugu “Moje Sunce” te akciju “Spasimo odjel srcem” KB Sestre milosrdnice.

Šira javnost poznavala ga je i kao oca mladog pjevača Petra Šegedina Pijera, koji se proslavio nastupom u showu “Superstar”. Nakon natjecanja, Petar je započeo suradnju s Tončijem Huljićem.

Od Ivana Šegedina oprostio se i Marko Perković Thompson.

– Napustio nas je veliki čovjek i glazbenik, Ivan Šegedin. Obitelji izražavamo iskrenu sućut. Počivao u miru Božjem – poručio je uz zajedničku fotografiju.