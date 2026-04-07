ODLAKAZ VELIKANA Preminuo Mircea Lucescu, trener koji je obilježio europski i svjetski nogomet

Preminuo je Mircea Lucescu, jedan od najtrofejnijih i najutjecajnijih nogometnih trenera u Europi, čija je karijera trajala više od pet desetljeća.

Vijest o njegovoj smrti potresla je nogometni svijet, a brojni klubovi i igrači opraštaju se od čovjeka koji je obilježio generacije.

Trener koji je stvarao velike momčadi

Lucescu je trenersku karijeru započeo još 70-ih godina, a kroz desetljeća je vodio niz velikih klubova i reprezentacija.

Najveći trag ostavio je u:

Šahtaru iz Donjecka , s kojim je osvojio Kup UEFA 2009.

, s kojim je osvojio Kup UEFA 2009. Galatasarayu , gdje je osvojio europski Superkup

, gdje je osvojio europski Superkup Dinamu Kijev , s kojim je nastavio dominaciju u Ukrajini

, s kojim je nastavio dominaciju u Ukrajini turskim velikanima poput Beşiktaşa

Bio je poznat po razvoju mladih igrača, taktičkoj disciplini i sposobnosti da izgradi konkurentne momčadi i u najtežim uvjetima. Osim klupske karijere, Lucescu je bio i izbornik rumunjske reprezentacije, a ranije i njezin kapetan kao igrač.

Za reprezentaciju Rumunjske upisao je više od 70 nastupa, a kao izbornik vodio je momčad na velikim natjecanjima.

Lucescu je bio poznat po snažnom karakteru i specifičnom stilu vođenja. Često je bio u središtu pažnje zbog izjava, ali i zbog beskompromisnog pristupa nogometu. I u poznim godinama ostao je aktivan, pokazujući nevjerojatnu energiju i strast prema igri.

Naslijeđe koje ostaje

Njegova ostavština vidi se u brojnim trofejima, ali i u igračima koje je stvorio i klubovima koje je oblikovao.

Mnogi ga smatraju jednim od najvećih trenera istočne Europe, a njegov utjecaj na razvoj nogometa u Ukrajini i Turskoj posebno je značajan.