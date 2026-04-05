Odbijenica odjeknula Italijom. Jedan od najboljih kandidata: "Ja da zamijenim Gattusa?"

Nakon povijesnog debakla talijanske reprezentacije u Zenici, u Savezu se dogodila velika čistka. Svoje pozicije napustili su predsjednik saveza, Gianluigi Buffon i izbornik Gennaro Gattuso, a izbori za novog predsjednika zakazani su tek u lipnju. U međuvremenu, cijela Italija se pita tko će biti njihov novi izbornik za nadolazeći ciklus kvalifikacija za Euro 2028. godine.

Kandidata je mnogo, a jedno od imena koje bi zadovoljilo većinu Talijana bilo bi ono Simonea Inzaghija. Podsjetimo, Inzaghi je napravio sjajan posao u svoje četiri godine na klupi Intera i prethodno na klupi Lazija.

Međutim, njegova posljednja sezona u Milanu bila je na tragu trostruke krune, ali je Inter na kraju implodirao i ostao bez svega te pretrpio povijesni potop u finalu Lige prvaka nakon kojega je Inzaghi napustio klub i odselio na Bliski istok.

U razgovoru za talijanski list Libertà jasno je dao do znanja da ne osjeća žaljenje zbog preseljenja u Saudijsku Arabiju, gdje vodi Al-Hilal i ima ugovor na još godinu dana, prenosi Gol.hr.

“Nije da mi je novac prijeko potreban. Godine u Interu bile su zadovoljavajuće na profesionalnoj razini, ali jako stresne. Osjećao sam da se moram odmoriti od nogometa na najvišoj razini. Pritisak je postao neizdrživ.”

"Žalostan sam zbog Italije i siguran sam da..."

Dodaje kako je radno okruženje u Saudijskoj Arabiji znatno mirnije, što mu je u ovoj fazi karijere iznimno važno. Ipak, Italiju nije zaboravio.

“U Saudijskoj Arabiji je drugačije. Žalostan sam zbog Italije, sto posto sam Talijan, a moj brat je čak i osvojio Svjetsko prvenstvo 2006. godine. Siguran sam da će se talijanski nogomet uskoro vratiti tamo gdje pripada.”

"Ja da zamijenim Gatttusa? Bolje mi je ovdje..."

Inzaghi je posljednjih tjedana spominjan kao jedan od kandidata za povratak u talijanski nogomet, no takve ga špekulacije, barem zasad, ne zanimaju.

“Ja da zamijenim Gattusa? Polaskan sam, ali bolje mi je u Saudijskoj Arabiji. Ovdje mi je fantastično u svakom pogledu, životni stil, sportska i izvansportska infrastruktura, mirnoća uma bitna mi je u poslu koji je stresan kao što je moj. Zarada je dobra, ali došao sam ovdje zbog nečeg drugog”