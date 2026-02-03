Odabrane predstave za 19. Mali Marulić: Split u travnju opet postaje središte hrvatske drame za djecu

Devetnaesto izdanje Festivala hrvatske drame za djecu Mali Marulić, u organizaciji Gradskog kazališta lutaka Split, održat će se u Splitu od 13. do 17. travnja 2026. godine. U pet festivalskih dana publici će se predstaviti osam kazališta s naslovima odabranima za natjecateljski program.
Izbornik festivala dr. sc. Igor Tretinjak, teatrolog i kazališni kritičar, selekciju je napravio među ukupno 22 prijavljene predstave, a u uži izbor uvršteno je osam naslova koji će se boriti za festivalska priznanja.
Osam predstava u natjecateljskom programu
U konkurenciji za ovogodišnji Mali Marulić našle su se predstave nastale prema djelima hrvatskih autora – bilo da je riječ o izvornim tekstovima ili adaptacijama i dramatizacijama hrvatskih književnih predložaka.
U natjecateljskom programu su:
- “Balonom iznad Kapadokije” – autorica Tamara Kučinović, režija Tamara Kučinović (Dječje kazalište Branka Mihaljevića, Osijek)
- “Dan kad sam se pretvorio u pticu” – prema Ingrid Chabbert i Raulu Nietu Guridiju, autorica/adaptacija Tamara Kučinović, režija Tamara Kučinović (Gradsko kazalište lutaka Rijeka)
- “Pita moja mama imate li jedno jaje” – autorski rad Ivana Đula i Milica Sinkauz prema motivima slikovnice Tisje Kljaković Braić, režija Renata Carola Gatica (Gradsko kazalište lutaka Split i Teatar Poco Loco)
- “Umišljena mišica” – autorica Mateja Posedi, režija Romano Bogdan (Kazališna družina Pinklec)
- “Lažeš, Melita” – autor Ivan Kušan, režija Lea Anastazija Fleger (Dječje kazalište Dubrava)
- “Dan u kojem se nije dogodilo ništa” – autor Marin Lisjak, režija Aleksandar Švabić (Kazalište lutaka Zadar)
- “Zvijezda i mrak” – autor Matej Milošev, režija Buga Marija Šimić Milošev (Kazalište Mala scena)
- “Moris” – prema slikovnici Christine Baldacchino, adaptacija Anja Pletikosa, režija Morana Dolenc (LOFT)
Na Mali Marulić mogle su se prijaviti isključivo kazališne predstave nastale prema djelima hrvatskih autora. Time festival i dalje ostaje dosljedan svojoj osnovnoj misiji – promicanju domaćeg dramskog pisma i stvaralaštva namijenjenog djeci, kroz lutkarsko kazalište i kazalište za mlade.
Uz službeni program odabranih predstava, festival tradicionalno uključuje i popratne sadržaje. Najavljeno je održavanje slušaonica radijskih drama za djecu te čitanja nagrađenih tekstova s Natječaja za najbolji dramski tekst za lutkarsko kazalište i kazalište za djecu Mali Marulić.
Čeka se raspored izvedbi
Detaljan program i raspored Festivala bit će uskoro objavljeni na mrežnoj stranici Gradskog kazališta lutaka Split (gkl-split.hr).