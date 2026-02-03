Odabrane predstave za 19. Mali Marulić: Split u travnju opet postaje središte hrvatske drame za djecu

Devetnaesto izdanje Festivala hrvatske drame za djecu Mali Marulić, u organizaciji Gradskog kazališta lutaka Split, održat će se u Splitu od 13. do 17. travnja 2026. godine. U pet festivalskih dana publici će se predstaviti osam kazališta s naslovima odabranima za natjecateljski program.

Izbornik festivala dr. sc. Igor Tretinjak, teatrolog i kazališni kritičar, selekciju je napravio među ukupno 22 prijavljene predstave, a u uži izbor uvršteno je osam naslova koji će se boriti za festivalska priznanja.

Osam predstava u natjecateljskom programu

U konkurenciji za ovogodišnji Mali Marulić našle su se predstave nastale prema djelima hrvatskih autora – bilo da je riječ o izvornim tekstovima ili adaptacijama i dramatizacijama hrvatskih književnih predložaka.

U natjecateljskom programu su:

“Balonom iznad Kapadokije” – autorica Tamara Kučinović , režija Tamara Kučinović (Dječje kazalište Branka Mihaljevića, Osijek)

, režija Tamara Kučinović (Dječje kazalište Branka Mihaljevića, Osijek) “Dan kad sam se pretvorio u pticu” – prema Ingrid Chabbert i Raulu Nietu Guridiju, autorica/adaptacija Tamara Kučinović , režija Tamara Kučinović (Gradsko kazalište lutaka Rijeka)

, režija Tamara Kučinović (Gradsko kazalište lutaka Rijeka) “Pita moja mama imate li jedno jaje” – autorski rad Ivana Đula i Milica Sinkauz prema motivima slikovnice Tisje Kljaković Braić, režija Renata Carola Gatica (Gradsko kazalište lutaka Split i Teatar Poco Loco)

i prema motivima slikovnice Tisje Kljaković Braić, režija Renata Carola Gatica (Gradsko kazalište lutaka Split i Teatar Poco Loco) “Umišljena mišica” – autorica Mateja Posedi , režija Romano Bogdan (Kazališna družina Pinklec)

, režija Romano Bogdan (Kazališna družina Pinklec) “Lažeš, Melita” – autor Ivan Kušan , režija Lea Anastazija Fleger (Dječje kazalište Dubrava)

, režija Lea Anastazija Fleger (Dječje kazalište Dubrava) “Dan u kojem se nije dogodilo ništa” – autor Marin Lisjak , režija Aleksandar Švabić (Kazalište lutaka Zadar)

, režija Aleksandar Švabić (Kazalište lutaka Zadar) “Zvijezda i mrak” – autor Matej Milošev , režija Buga Marija Šimić Milošev (Kazalište Mala scena)

, režija Buga Marija Šimić Milošev (Kazalište Mala scena) “Moris” – prema slikovnici Christine Baldacchino, adaptacija Anja Pletikosa, režija Morana Dolenc (LOFT)

Na Mali Marulić mogle su se prijaviti isključivo kazališne predstave nastale prema djelima hrvatskih autora. Time festival i dalje ostaje dosljedan svojoj osnovnoj misiji – promicanju domaćeg dramskog pisma i stvaralaštva namijenjenog djeci, kroz lutkarsko kazalište i kazalište za mlade.

Uz službeni program odabranih predstava, festival tradicionalno uključuje i popratne sadržaje. Najavljeno je održavanje slušaonica radijskih drama za djecu te čitanja nagrađenih tekstova s Natječaja za najbolji dramski tekst za lutkarsko kazalište i kazalište za djecu Mali Marulić.

Čeka se raspored izvedbi

Detaljan program i raspored Festivala bit će uskoro objavljeni na mrežnoj stranici Gradskog kazališta lutaka Split (gkl-split.hr).