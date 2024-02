Od Superstara do zvijezde Dore: Nova nada glazbene scene po mami je Dalmatinka!

Svega nekoliko dana dijeli nas od Dore, a prema dosadašnjim rang listama jedna od najozbiljnijih kandidatkinja je 22-godišnja Lana Mandarić. Lijepa Zagrepčanka status nove glazbene nade osvojila je još krajem prošle godine, kad se natjecala u televizijskom showu 'Superstar'. Lana je odrasla u obitelji glazbenika, a pjesmu 'More' potpisuje zajedno s mamom Zoranom Šiljeg, bivšom pjevačicom rodom iz Ploča.

Na Dori nastupate na prvoj polufinalnoj večeri 22. veljače. Pripremate li neko posebno iznenađenje?

Pjesmu ću samostalno iznijeti, oslanjajući se samo na sebe i svoj glas, tako da ću na pozornici biti samo ja. No, naravno iza svega toga stoji veliki tim ljudi. Zbilja se radi o opsežnim pripremama koje, uz održavanje glasa u dobroj kondiciji, uključuju i cijeli niz drugih aktivnosti, sve do osmišljavanja samoga nastupa. Moram svakako istaknuti velike profesionalce i zbilja divne ljude, poput mog koreografa Alena Sesartića.

Što u stilskom smislu možemo očekivati od vas? Za kakvu ste se kreaciju odlučili?

Neka to za sada ostane tajna. No, i za to imam svoj tim ljudi. Frizura je pod kontrolom Maje Misirić iz frizerskog ateliera Monet, a brigu oko mog lica vodi kozmetičarka Zdenka Mihelj... Nemam dovoljno riječi zahvale svim svojim suradnicima jer projekt Dora je po svojoj zahtjevnosti premašio sva moja očekivanja. Bez pomoći tima koji me podupire, ovoliku količinu posla sama ne bih mogla iznijeti. Važno mi je da izgledom pokušam prenijeti sve one poruke koje nosi moja pjesma. Bavljenje glazbom nije samo snimanje pjesama i njihova izvedba, već jednako tako i stil odijevanja kojim se upotpunjuje cijela slika. Inače u odijevanju preferiram jednostavan, bezvremenski stil.

Kako komentirate odlične reakcije na vašu pjesmu? Naime, prema mnogim rang listama jedna ste od favoritkinja, i to ne samo domaćih nego i stranih fanova Eurosonga.

Raduju me zbilja dobre reakcije ljudi na moju pjesmu. Doživljavam to kao veliki uspjeh, s obzirom da se radi o mom prvom singlu. Drago mi je što je, osim hrvatske publike, pjesma naišla i na odličan prijem i među stranim fanovima Eurosonga. Sve to skupa mi daje zaista veliki poticaj da se što bolje pripremim za nastup i dam sve od sebe na pozornici o kojoj maštam otkad znam za sebe. Pa što bude.

Kako je nastala pjesma 'More' koju ste napisali zajedno s vašom mamom Zoranom?

Mama potpisuje tekst, a ja sam autorica glazbe. Pjesmu smo skladale spontano, između moja dva nastupa na glazbenom showu 'Superstar'. Na moju glazbu mama je napisala tekst i tako je nastala skladba za koju vjerujem da nosi poruku. Rekla bih da je ‘More’ moja prva zaokružena pjesma, producirana u formi prilagođenoj ovakvoj vrsti natjecanja i na to sam zbilja ponosna.

Vaša mama Zorana se dva puta natjecala na Dori. Koji vam je najvažniji savjet dala?

Da publici iskreno prenesem emocije koje nosim u sebi. A jedna od prvih stvari koje mi je rekla jest da glazbu jednostavno živim i da moram strpljivo graditi svoj put. Mamini savjeti su mi dragocjeni, iako se ona na Dori zadnji put natjecala prije točno dvadeset i četiri godine, kad je puno toga bilo drugačije.

Kako to da u spotu za pjesmu 'More' nosite mamin crveni kombinezon star 25 godina u kojem je debitirala na Dori?

Ideja je bila moja. Prekapajući po ormarima naletjela sam na mamina dva „stara“ kombinezona koja su me oduševila jer i inače volim nositi vintage komade. Često listam časopise s kraja 90-tih godina u potrazi za takvim komadima koje onda kombiniram s nečim trendovskim. Drugi mamin kombinezon je još stariji, nosila ga je na Splitskom festivalu 1995. Za ovaj crveni, koji imam u spotu, dobila sam brojne komentare i upite, nakon što je spot objavljen na YouTube.

Jeste li zadovoljni kako ste se krajem prošle godine predstavili u glazbenom showu 'Superstar'?

Taj mi je show bio veliki vjetar u leđa što se tiče moje glazbene karijere. Prijavila sam se sama i na kraju sam dogurala u top 10 izvođača. Imala sam nekoliko zapaženih izvedbi nakon kojih su me ljudi počeli prepoznavati.

Skladate glazbu, pjevate … imate li još neki skriveni talent?

Ples je jedna od mojih najranijih ljubavi, u njega sam se zaljubila još u osnovnoj školi. Posebno mi je drago razdoblje plesanja u jednoj hip hop skupini. One koje zanima moj pokret, pozivam da na YouTubeu pogledaju spot za pjesmu 'More'. Radi se o takozvanom plesu slobodnog stila, u skladu s emocijama koje sam željela prenijeti ovom pjesmom. Sviram i klavir. Nisam baš neki virtuoz, ali znam dovoljno kako bih pretočila svoje ideje u skladbe.

Odrasli ste u Samoboru, no po majci ste iz Ploča. Koliko ste vezani uz Dalmaciju?

Jako! Iako sva ta mjesta, uključujući i Zagreb u kojem živim i u kojem sam rođena, držim svojima. Iz Dalmacije potječu moji preci i moja rodbina, ali i ljubav prema višeglasnom pjevanju jer za svoje pjesme sama slažem prateće vokale. Mamin tata, moj dida Boško Šiljeg, poznati je klapski pjevač iz neretvanskog kraja. Ljubav prema glazbi naslijedila sam i od strane moga tate Marija koji svira gitaru, a i moj mlađi brat Josip je u glazbenim vodama. Nas smo dvoje jedno vrijeme skupa bili u zboru Zvjezdice.

Zašto ste za studij izabrali fakultet psihologije, a ne glazbenu akademiju?

Oduvijek sam voljela pomagati savjetima drugim ljudima i zanimalo me zašto se ljudi ponašaju baš tako kako se ponašaju. To je vjerojatno razlog mog odabira studija psihologije na kojem sam na trećoj godini.

Imate li vremena za ljubav? Kakvi vas dečki mogu osvojiti?

Trenutačno sam samo posvećena glazbi. Dakako, godi mi svaki kompliment i pohvala, s bilo koje strane. Jako cijenim dečke s kojima mogu razgovarati o puno tema, koji me mogu dobro nasmijati, optimistično pristupaju životu, poštuju žene i koji iskrenost stavljaju na prvo mjesto. Fizički izgled je, naravno, bitan, ali ne i presudan.

Kakvi su vam daljni planovi?

Nakon ulaska na Doru potpisala sam ugovor s izdavačkom kućom Menart i kroz suradnju s njima planiram vrlo skoro izbaciti novi singl. Radim s provjerenim suradnicima, Janom Jakovljevom i Leonom Turkaljom Trkyjem, koji su odgovorni i za zvuk pjesme ‘More’.