OD SPLITA DO PUSTINJE FA Jedinstvo u Emiratima

Folklorni ansambl Jedinstvo iz Splita već na početku godine kreće na turneju i to ni manje ni više nego na svoje prvo povijesno gostovanje na arapskom poluotoku, gdje će sudjelovati na 23. izdanju međunarodnog folklornog festivala Sharjah Heritage Days, jednom od najznačajnijih festivala tradicijske baštine Bliskog istoka.

Na put u Ujedinjene Arapske Emirate 3. veljače otputovalo je 25 članova Jedinstva, a festivalski program odvijat će se od 4. do 9. veljače u gradovima Sharjah i Dubai, pred publikom iz cijelog svijeta. Povratak ansambla u Split planiran je za 11. veljače u večernjim satima.

Sudjelovanje na ovom festivalu predstavlja veliko međunarodno priznanje, ali i snažnu priliku za predstavljanje Splita i Splitsko-dalmatinske županije kroz njihovu bogatu nematerijalnu kulturnu baštinu. Po prvi put na arapskom poluotoku zasjat će i jedan od njezinih najnježnijih, ali i najsnažnijih simbola – splitska ženska narodna nošnja, biser tradicije koji su s ponosom nosile naše none i prabake, a koji se kroz vrijeme sačuvao kao tihi svjedok identiteta, dostojanstva i ljepote dalmatinske žene.

Da njezina vrijednost odavno nadilazi lokalne okvire, potvrđeno je i prije šest mjeseci na međunarodnom folklornom natjecanju na Cipru, gdje je splitska ženska nošnja u izvedbi FA Jedinstvo osvojila prvo mjesto i proglašena najljepšom ženskom nošnjom festivala, prema odluci međunarodnog stručnog žirija.

Festival Sharjah Heritage Days održava se pod pokroviteljstvom Njegove Visosti šeika dr. Sultana bin Mohammeda Al Qasimija, člana Vrhovnog vijeća Ujedinjenih Arapskih Emirata i vladara Sharjaha, a organizira ga Sharjah Institute for Heritage, vodeća institucija posvećena očuvanju i promicanju kulturne baštine regije.

„Poziv na ovakav festival ne dolazi slučajno. On je rezultat dugogodišnjeg, predanog rada i dubokog poštovanja prema tradiciji, ali i odgovornosti da Split, Dalmaciju i Hrvatsku predstavimo iskreno, dostojanstveno i onako kako su to činile generacije prije nas na drugim svjetskim pozornicama. Iskrena zahvaljujemo Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji kao i ostalim partnerima što su prepoznali važnost ovog projekta međunarodne kulturne suradnje“, poručuju iz FA Jedinstva.

Osim službenih festivalskih nastupa, FA Jedinstvo održat će i prigodni nastup u Konzulatu Republike Hrvatske u Dubaiju, gdje će ih primiti hrvatski konzul Jasmin Devlić, čime će se dodatno naglasiti kulturna i diplomatska dimenzija ovog gostovanja.

Za Jedinstvo, koje već desetljećima djeluje kao jedan od ključnih čuvara folklorne tradicije u Splitu i Dalmaciji, ovo putovanje predstavlja novo poglavlje u bogatoj povijesti ansambla – potvrdu da ples i baština, rođeni uz kamen i more, mogu jednako snažno odjeknuti i pod pustinjskim nebom.