Od edukacije do stalnog posla - prijave za JUNIOR Dev edukaciju web developmenta Digitalne Dalmacije su otvorene!

Svi smo svjesni kako u domaćoj tehnološkoj industriji nedostaje radne snage, no čak ni u tim okolnostima, postati kvalitetan developer nije lak posao. Nekad su tvrtke redovno izdvajale vrijeme i resurse za edukaciju mladih no danas to više nije tako jer u radnim satima seniora više nema toliko prostora za mentoriranje.

Pa kako se onda razvijati u industriji koja nudi toliko prilika za napredovanja, vertikalno i horizontalno?

Digitalna Dalmacija jasno vidi situaciju kao i potrebe mladih te nudi rješenje dostupno svakome! Obrazovati buduće IT stručnjake kroz niz edukacija jedan je od njenih glavnih zadataka - od EDIT CodeSchool za učenike pa do završne razine JUNIOR Dev, koja mlade IT znalce priprema za buduće karijere.

Digitalna Dalmacija u suradnji sa splitskim IT tvrtkama organizira treću generaciju besplatne stručne edukacije JUNIOR Dev namijenjenu studentima, nezaposlenima, freelancerima ili jednostavno ljudima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine iz programiranja. Medijski partner projekta i ove godine je udruga Split Tech City koja okuplja najveći broj IT tvrtki u Splitu.

Zbog velikog interesa i ove godine polaznici će steći vještine za korištenje Reacta u 6 tjedana zanimljivih i interaktivnih predavanju u trajanju od 3 sata tjedno. Škola će se održavati u prostoru Digitalne Dalmacije PICS na splitskom FESB-u, a edukatori su iskusni stručnjaci s brojnim godinama iskustva u svojim područjima: vrhunski developeri splitskih IT tvrtki - članica udruge Split Tech City, Goran Zaharija, sa splitskog PMF-a, predavač HTML/CSS, React i React Native tehnologija u okviru kolegija Web Development i Data Science te Ante Bartulović - višegodišnji predavač JavaScript i .NET tečajeva u EDIT CodeSchool-u.

Koliko je važna uloga mentora ističe prošlogodišnji edukator JUNIOR Dev-a Deni Ćosić, Senior Full Stack Developer iz uspješne softverske tvrtke Codeasy:

”Jedna od značajnijih prednosti ove edukacije je interakcija s mentorom. Mogućnost direktnog komuniciranja i postavljanja pitanja omogućuje polaznicima da dobiju dodatna pojašnjenja i ponavljanja u dijelovima koji im nisu jasni. Također, mentor može prilagoditi tempo predavanja prema razumijevanju polaznika, što nije moguće kod online predavanja gdje se predaje velikom broju ljudi. Manje grupe omogućuju prilagodbu i individualni pristup svakom polazniku, što je ključno za kvalitetno usvajanje znanja i razumijevanje kompleksnijih koncepta.”

Predviđeni kapacitet edukacije je 75 polaznika, podijeljenih u 5 grupa po 15, a u slučaju većeg broja prijavljenih bit će organiziran prijemni test općeg poznavanja programiranja. Nakon 6 tjedana edukacije polaznici imaju 2 tjedna za rad na praktičnom zadatku koji onda postaje njihova vrhunska referenca za budući posao. Da ova edukacija daje konkretne rezultate dokazuje i činjenica da su se već u prvoj generaciji čak četiri najbolja polaznika zaposlila u respektabilnoj IT tvrtki NAIS koja je partner škole.

Mladi programeri teorijskog znanja imaju pregršt, ali uvijek im nedostaje konkretnih projekata iz prakse. Upravo zbog toga prošlogodišnja polaznica daje prednost JUNIOR Dev školi:

"Ovo mi je puno draže nego online tečajevi. Puno je lakše kada netko priča na hrvatski a većina tečajeva online je na engleskom. Materijali su bili super, a domaći radovi su nas natjerali da obavljamo zadatke i tu smo najviše naučili. Na kraju smo puno naučili i iz završnog rada i sad kad sam završila JUNIOR Dev edukaciju preporučam svakome da se upiše i da stekne nova znanja!" – izjavila je Iva Pleić, polaznica 2. generacije JUNIOR Deva.

Poznata je uzrečica da učimo dok smo živi, a svi koji rade ili žele raditi u tehnološkom sektoru uvjerili su se u istinitost te teorije. Industrija je dinamična, trendovi se brzo mijenjanju pa su edukacije ključne za uspjeh. Upravo taj cilj ima Digitalna Dalmacija koja pokreće edukacije koje polaznike osposobljavaju i savjetuju da bi bili što konkurentniji na tržištu rada.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem JUNIOR Dev web stranice do 18. 2. 2024. godine.