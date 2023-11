OD BAUŠTELE DO REPREZENTACIJE Nova zvijezda Vatrenih o životnom putu: "Imao sam težak period..."

Prije samo sedam mjeseci Marco Pašalić igrao je u trećoj njemačkoj ligi i za život zarađivao radeći na baušteli, a sad je s Vatrenima izborio Euro.

"Prezahvalan sam za tu priliku, za debi. Pričao sam s Majerom poslije utakmice, on mi je rekao da me čuo, ali da me nije vidio. Šteta što nije bio gol", prisjetio se Pašalić u razgovoru za Dnevnik Nove TV.

"To je bila zahvalnost, ja vam ne mogu opisati", istaknuo je.

Reporter Ivan Forjan podsjetio ga je na izjavu koju je dao poslije debitantskog nastupa, kad je rekao "sad mogu umrijeti".

"Je, bile su i to su bile iskreni riječi. Samo mi je bilo da nazovem mamu ili tatu, oni su gledali."

Pašalić je rođen u Karlsruheu, bio je u njihovoj pa u Hoffenheimovoj školi, a onda je došao poziv Borussije Dortmund.

"U Dortmundu je bilo napeto, bilo je sve super, išlo mi je kao u snu. Igrao sam, sve super, a onda je došla ta prva ozljeda u mom životu. Imao sam težak period prije Dortmunda gdje mi je otac imao teški srčani", rekao je Pašalić i ispričao kako je to izgledalo dok je radio na - baušteli.

"Ujutro sam bio na baušteli, a navečer bih išao na trening."

Ide li Rijeka po naslov prvaka?

"Ide Rijeka, to ćemo vidjeti, sezona je dugačka. Zabio sam sedam golova, ali još uvijek mogu više jer ja hoću napredovati."