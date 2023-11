OČI U OČI S OLUJOM Njihov video sa Zente od jutros je pregledan preko pola milijuna puta! Sebastian i Toma su strastveni lovci na oluje, u "akciju" su krenuli prije zore

Što radi prosječan čovjek kada mu DHMZ istakne crveni meteo alarm i kada mu Civilna zaštita preporuči da ne izlazi iz kuće ako to baš nije potrebno? Nismo sigurni, ali za dvojicu iz sljedeće priče jesmo - idu u centar zbivanja - u samo nevrijeme zbog kojih spomenuta upozorenja i jesu izdana!

Ovdje itekako vrijedi istaknuti onu "ne radite to kod kuće", odnosno ne upuštajte se u ono što junaci naše priče rade jer oni su iskusni "lisci" koji itekako paze na vlastitu sigurnost u svakome trenutku.

Sebastian Galić i Toma Ružić, lovci na oluje i članovi Crometeo tima sa splitskog područja, od malih nogu ne skrivaju se od kiše, munja, gromova i valova. Naprotiv, sile prirode doživljavaju kao nešto posebno lijepo i svaki put kada ima se pruži prilika ovjekovječuju opasne vremenske pojave.

A sve kreće, kao i obično, proučavanjem prognostičkih karti, a kada sinoptika "kaže" da će nevrijeme, baš kao što je to bio slučaj za ovaj petak ujutro, kreće analiza, zatim i planiranja.

Najveća europska ciklona zadnjih godina

Na vijestima se zadnjih dana moglo dosta toga čuti, vidjeti i čitati o oluji Ciaran, jednoj od najjačih ciklona koje su posljednjih godina pogodile Europu. Bila je toliko velika da je prekrila gotovo cijeli Stari kontinent, a njeno "dijete", sekundarna ciklona, danas se centrom premještala nešto sjevernije od Hrvatske, donoseći nedaće srednjoj Europi, Balkanu i srednjem Sredozemlju.

Sebastian i Toma do u detalj su isplanirali današnji lov na oluju još jučer. Pripremili su foto opremu, obuću i odjeću koja trpi kišu i morske valove, te ranim jutrom krenuli dočekati ciklonu.

GALERIJA Kliknite za pregled

"Krenuli smo od Trogira. Kada smo prolazili stari Čiovski most još je bio mrak, a more se već bilo izlilo i preplavilo niže dijelove Čiova i Trogira. Tu smo dočekali dan, i snimali kako more sve više prodire u kale starog grada. Trogir je jedan od najnižih gradova na moru i sada već redovito ima probleme s dizanjem razine mora. Globalno je zagrijavanje u tijeku i nije mit da razina mora raste zbog otapanja leda, ali i širenja volumena vode. Trogir je među prvim gradovima u Hrvatskoj koji će se suočiti s direktnim posljedicama ovog trenda. Čak sam i trogirskog gradonačelnika čuo da prvi put javno govori na tu temu", govori Sebastian Galić, inače pomorac s Čiova.

Finale na Zenti

Sljedeća lokacija bila je riva na Kaštel Starome. Svaki iskusni ljubitelj meteorologije zna da se jugo probija kroz procjep između Marjana i Čiova i tuče točno u Kaštel Stari. Rezultat svega su višemetarski valovi koji zapljuskuju, a često i poplave obalu.

GALERIJA Kliknite za pregled

"Tamo smo stigli prije 8 sati i iako smo očekivali visoke valove, ono što smo dočekali je nadišlo naša očekivanja. Ugodno smo se iznenadili kada smo vidjeli da nismo jedini 'chaseri', tamo je već bio Kaštelanin Frane Vukušić koji je sebe i opremu izložio valovima samo da bi uhvatio dobre kadrove", priča nam Toma.

Veliko finale uslijedilo je u Splitu. Dvojac se našao na Zenti točno u vrijeme kada je jugo prešlo u lebić, a to je podignuo plimni val koji je preko pola metra preplavio obalu. Nadiruće more je na trenutak izgledalo poput prizora dolaska tsunamija, preplavilo je cestu, micalo kontejnere, ljudi su bježali sa šetnice.

Video ovog događaja Dalmacija Danas je objavila na svojoj Facebook stranici nedugo nakon njegovog nastanka, a do vremena pisanja ovog članka video je pregledan preko pola milijuna puta, lajkan preko 6000 puta, dijeljen preko 1000...

Lovcima na oluje želimo još puno sigurnih i uspješnih akcija poput današnje.