OBNOVLJEN VOZNI PARK ZAVODA ZA HITNU MEDICINU SDŽ Uručena vozila vrijedna više od milijun eura. Split dobiva još jedan tim ove godine

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban uručio je ključeve 11 vozila hitne medicine ravnatelju Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije dr. Leu Luetiću.

Vrijednost vozila, financiranih u cijelosti iz decentraliziranih i matičnih sredstava Splitsko-dalmatinske županije iznosi 1.000.950,00 eura s PDV-om.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: D.D. Foto: D.D. Foto: D.D. Foto: D.D. Foto: D.D. Foto: D.D. Foto: D.D. Foto: D.D. Foto: D.D.

"Obnavljamo vozni park, kako cestovni tako i pomorski. Upravo me ravnatelj izvijestio da je kroz pomorski prijevoz, onom brodicom, u svega nekoliko mjeseci bilo preko 25 intervencija. Drugim riječima, spasila je dosta života. Što se tiče ovih vozila, svake godine ovo radimo kroz ovaj program, ali ove godine najviše.

Sada je tu 11 vozila koja će biti raspoređena diljem naše županije - u Split 3, Makarsku 2, Imotski, Muć, Kaštela, Solin, Sinj, Vrgorac. Samim tim, vozni park naše hitne pomoći postaje jedan od najmlađih u RH, što je jako bitno radi sigurnosti pacijenata, ali i zbog sigurnosti ljudi koji rade taj posao.

U Splitu će biti tri jer ćemo imati još jedan dodatan tim ove godine. Na taj način kompletan zdravstveni sustav zaista je podignut na višu razinu, što me jako raduje. Moram zahvaliti i ravnatelji Leu Luetiću i njegovim službama koje zaista djeluju promptno u datim trenucima.

Otkad imamo brodicu i obnavljamo vozne parkove, nismo imali primjedbi na djelovanje naše hitne službe. To me ispunja srećom jer se krajnji korisnici, a to su naši građani, mogu pouzdati da će medicinsko osoblje doći u taj zlatni sat bilo gdje na području naše županije", kazao je ovom prigodom župan Boban.

Vozila Zavoda za hitnu medicinu godišnje prijeđu preko četiri milijuna kilometara, a ima ih ukupno oko sto.

"Vozilo je ključno za obavljanje hitne medicine. Ono je u biti sredstvo bez kojega se ne može. Sve ovo što smo dobili omogućava bolju dostupnost, bržu hitnu medicinsku uslugu tako da je to faktor koji je bitan za rad naše službe", kazao je nakon uručenja ključeva Leo Luetić.