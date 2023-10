Objavljen je popis najljepših plaža na svijetu. Na njemu se našla i jedna hrvatska

Ostala top odredišta za odlazak na plažu u užem izboru uključuju: Cannes, Francuska; Krf, Grčka; Costa Navarino, Grčka; Mallorca, Španjolska; Marbella, Španjolska; Otok Porto Santo, Madeira i Sardinija, Italija.

Sunčani Algarve dom je više od 100 plaža i oko 200 km prekrasne obale. U ovoj regiji postoji i 88 plaža s Plavom zastavom – jedna od najvećih koncentracija takvih plaža u Europi. To također znači da je Algarve dom nekim od najčišćih plaža na svijetu, piše Metro, a prenosi Večernji.

Na popisu najboljih plaža na svijetu našla se i jedna iz Hrvatske. Radi se o plaži Pasjači u Konavlima koja je ponosno zasjela na 39. mjesto ovog prestižnog popisa.

Ova je plaža smještena na skrovitom, nepristupačnom mjestu gdje se konavoske stijene strmo obrušavaju u Jadransko more. Do ove prekrasne plaže, okružene prirodnim ljepotama, možete doći spuštajući se niz stube u stijenama. Ali, za netaknutu prirodu, čisto, plavo more i prekrasan pogled, isplati se i malo pješačiti.

Inače, 2020. godine ova je plaža proglašena najboljom europskom plažom na portalu European Best Destinations.

50 najboljih plaža na svijetu:

Lucky Bay, Australija Izvor D’Argent, Sejšeli Hidden Beach, Filipini Plaža Whitehaven, Australija One Foot Island, Cookovi otoci Trunk Bay, Američki Djevičanski otoci Plaža Honopu, Havaji Plaža Reynisfjara, Island Plaža Navagio, Grčka Plaža Balandra, Meksiko Cala Goloritze, Italija Pipe Creek Sandbar, Bahami Ružičasta plaža, Indonezija Grace Bay, Turks i Caicos Zaljev Gardner, Ekvador Plaža McWay, Kalifornija Turquoise Bay, Australija Plaža Le Morne, Južni Mauricijus Baia Do Sancho, Brazil Plaža Seven Mile, Kajmanski otoci Plaža Lanikai, Havaji Maya Bay, Tajland Calo Des Moro, Španjolska Plaža Kelingking, Indonezija Meads Bay, Angvila Flamenco plaža, Portoriko Cayo Arena, Dominikanska Republika Little Hellfire Bay, Australija Anse Lazio, Sejšeli Plaža Vaeroy, Norveška Horseshoe Bay, Bermuda Plaža Myrtos, Grčka Hidden Beach, Meksiko Grand Anse, Grenada Plaža Xpu Ha, Meksiko Zaljev San Josef, Kanada Plaža Marita, Francuska Polinezija Plaža Capriccioli, Italija Plaža Pasjača, Hrvatska Plaža Boulders, Južnoafrička Republika Plaža Salines, Martinik Plaža Champagne, Vanuatu Praia Da Marinha, Portugal Plaža Balos, Grčka Plaža Achmelvich, Škotska Kaputas, Turska Plaža Radhanagar, Indija Plaža Varadero, Kuba Plaža Piha, Novi Zeland Plaža ružičastog pijeska, Bahami