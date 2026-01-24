Obitelj Dragičević mjesecima traži svog Akija. Daju nagradu od 10 tisuća eura

Obitelj Dragičević s Grobnika već gotovo dva mjeseca ne odustaje od potrage za svojim sedmogodišnjim čehoslovačkim vučjim psom Akijem. U očajničkoj nadi da će im netko pomoći vratiti voljenog člana obitelji, nude i izdašnu novčanu nagradu od 10.000 eura. Društvene mreže preplavljene su njihovim apelom, prenosi Index.

Aki je nestao 30. studenog prošle godine na području Čavala, a vlasnici Lana Iskra i Darko Dragičević od tada čine sve kako bi mu ušli u trag. Iako svakodnevno dobivaju razne dojave (od kojih mnoge lažne, vjerojatno potaknute novcem), Aki još nije pronađen.

"10.000 eura za moju ljubav. Molim ljude za pomoć, ne znam više gdje da pitam, gdje da gledam. Odlutao je naš Aki, vučji pas prije mjesec i 22 dana. Molim vas za pomoć, dijelite ovo, pomozite, ja ne mogu odustati i neću. Molim vas, ako ga ugledate snimite ga, odvojite 5 min za to, za aktualni video snimak dajem 200 eura. 10.000 eura osobi koja će ga slijediti na sigurnoj udaljenosti da ne pobjegne dok ja ne dođem ili ga uhvati, što ne preporučam. Broj je 091 159 5566. Može se nalaziti od Istre do Slovenije, Rijeke i okolice", objavio je Darko nedavno.

Početkom prosinca pas je viđen u Cerovlju, a posljednji put viđen je prije dvadesetak dana na području Pazina, pedesetak kilometara od mjesta gdje je nestao.