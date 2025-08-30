Obilna kiša i grmljavinsko nevrijeme prijete Dalmaciji

Danas nas očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme, uz osjetno niže temperature nego prethodnih dana. Kiša i pljuskovi s grmljavinom zahvatit će veći dio zemlje, no najviše oborine očekuje se na Jadranu i područjima uz njega.

Dalmacija će biti posebno pogođena. Lokalno se očekuju obilne oborine, a moguća su i izražena grmljavinska nevremena praćena tučom, bujičnim i urbanim poplavama te prolazno vrlo jakim i olujnim vjetrom. Na moru postoji opasnost od pijavica, a vjerojatnost grmljavine prelazi 70 posto. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 23 i 26 °C.

U ostalim regijama Hrvatske bit će promjenjivo oblačno, s povremenom kišom i grmljavinom te svježije nego prethodnih dana. Najviše dnevne temperature uglavnom će se kretati između 22 i 26 °C, a u gorskim krajevima između 18 i 23 °C.

Prognoza za sutra donosi razvedravanje sa zapada, uz sunčanije vrijeme u većem dijelu zemlje, dok će na istoku i jugu još biti mjestimičnih pljuskova. Temperature će se kretati između 23 i 27 °C, što znači blagi porast u odnosu na današnje vrijednosti.