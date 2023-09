NOVI ZAKON Umjesto neodgovornih roditelja, alimentaciju će do punoljetnosti plaćati država?

160 eura za dva maloljetna djeteta, to je alimentacija s kojom bi majka s kojom smo razgovarali morala živjeti i odgajati djecu. Nažalost, ni taj mizerni iznos, otac ne plaća, iako mu je to zakonska obveza

"Gospodin ne plaća alimentaciju, odjavio se sa svih adresa, radi na crno i ne možemo ništa poduzeti s time", govori nam pa dodaje da stalno krpaju kraj s krajem, a usto su i podstanari.

Pokušala je preko Centra za socijalnu skrb, ali se kaže, sve odužilo. Nema novca za odvjetnike i dugotrajne procese, javlja Danas.hr.

"Još ništa nisu pokrenuli. Sve traje skoro gotovo godinu dana. Centar ne čini apsolutno ništa", dodaje.

To bi se trebalo promijeniti. Država je do sada plaćala alimentaciju maksimalno tri godine, sada bi trebala do 18. rođendana. Naplata će ići preko Agencije za osiguravanje potraživanja. I dok udruge pozdravljaju odluku, upozoravaju da roditelji, najčešće majke, novac čekaju duže od pola godine.

"Tri mjeseca ste morali čekati da ne plaća, onda idete tražiti bake i djedove, to nekoliko mjeseci i onda s time idete u zavod za socijalni rad kažete, probao sam, nije išlo. Dajte nam odobrite privremeno uzdržavanje. I to onda ide upravni postupak, donošenje rješenja……“ upozorava Iva Jovović, predsjednica udruge LET.

U ministarstvu uvjeravaju da će cijeli postupak uskoro ići brže i da neće trajati mjesecima. Osnovali su i famoznu radnu skupinu.

"Jedan pod ciljeva i je skraćivanje toga roka. Znači ono što se promišlja i razmatra da taj rok bude maksimalno mjesec dana i da ne mora se više čekati ovaj dugi period od tri mjeseca", najavljuje ravnateljica Uprave za obitelj i socijalnu politiku Marija Barilić.

Jedna od kritika i roditelja i struke je i premali minimalni iznos alimentacije koja se određuje u odnosu na prosječnu neto plaću. Trenutni je minimalni iznos 172 eura za djecu do šest godina, 203 eura za djecu do 12 godina i 223 za mlade do 18. godine. Kada država preuzme plaćanje – daje svega 50 posto iznosa, premalo za normalan život.

"Ono o čemu mi raspravljamo je da taj postotak od 50 posto bude viši“, dodaje Barilić.

Od 9000 slučajeva neplaćene alimentacije, svega 2500 tisuće roditelja zatražilo je alimentaciju od države. Postupak je skup i traje dugo.