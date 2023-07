NOVI ISPIT ZA BIJELE Hajduk-Rijeka na rasprodanom Poljudu: " To je priča svih priča, svi na to moramo biti ponosni"

Nogometaši Hajduka danas s početkom u 21.05 sati igraju protiv Rijeke na Poljudu utakmicu 2. kola SuperSport HNL. Tek nešto više od tri dana bilo je dovoljno da se stadion u potpunosti rasproda za prvu utakmicu Bijelih na domaćem terenu i jedno je sigurno, na Poljudu će večeras vladati fantastična navijačka atmosfera što je posebno naglasio i trener Ivan Leko u najavi dvoboja.

- To je fenomen, nemoguća priča, u ovako malom gradu da ti pet dana prije ne možeš doći do karte. To je priča svih priča, svi na to moramo biti ponosni. To nam stvara i dodatnu odgovornost da budemo pravi i reagiramo na najbolji način. Čovjek treba biti sretan da si u takvoj situaciji. Trebamo biti ponosni i zahvalni ljudima i svima što se stvorila lijepa, jedinstvena priča - istaknuo je strateg Bijelih na konferenciji za medije održanoj u petak.

Hajduk je u aktualnu sezonu krenuo porazom od 1:0 u Superkupu protiv Dinama na Maksimiru, a zatim je na isto mjestu tjedan dana kasnije zagrebačkoj momčadi uzvratio 2:1 pobjedom na otvaranju prvenstva. Marko Livaja i Rokas Pukštas zabijali su za preokret u derbiju nakon što je domaću momčad prethodno u vodstvo doveo Bruno Petković.

Nakon te pobjede hajdukovci su u ponedjeljak započeli s pripremama za utakmicu protiv Rijeke, a u utorak su odigrali zatvorenu trening utakmicu sa Solinom te pobijedili rezultatom 7:1. Trener Leko iskoristio je taj prijateljski susret kako bi dodatno isprobao igrače koji su imali manju minutažu u prve dvije službene utakmice u novoj sezoni.

Rijeka je također pobjedom otvorila novu sezonu, momčad trenera Sergeja Jakirovića u prvom je kolu na Rujevici svladala Rudeš s uvjerljivih 4:0. Uoči gostovanja na Poljudu, Rijeka je četvrtak odigrala prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu u kojoj je s 1:0 u gostima svladala kosovski Dukagjini.

U četiri dvoboja iz prošle sezone između Hajduka i Rijeke, obje momčadi upisale su po dvije pobjede, jednu na domaćem terenu i jednu u gostima. Posljednji susret odigran je u travnju na Rujevici i tada je Rijeka slavila s 2:0.

Glavni sudac utakmice je Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Marjan Tomas iz Osijeka i Vedran Đurak iz Sv. Ivana Zeline, a četvrti sudac je Mateo Erceg iz Benkovca. VAR suda je Ante Čuljak iz Zagreba, a asistent VAR suca Ivan Mihalj iz Velike Gorice.