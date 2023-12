NOVE DVIJE MEDALJE ZA SPLITSKI MARJAN Mia Tukić europska prvakinja, Mila Mastelić viceprvakinja!

Mia Tukić je europska prvakinja, a Mila Mastelić viceprvakinja. Epilog je to drugog dana europskog U-21 prvenstva za splitski taekwondo klub Marjan koji nakon dva dana ima četiri medalje, dva zlata, srebro i broncu.

Mia Tukić je u jakoj konkurenciji od 33 protivnice u kategoriji do 53 kilograma stigla do naslova prvakinje Europe. U prvom je kolu bila slobodna, u drugom bila bolja od Belgijke Elien Rabaut 2:0 da bi u osmini finala preskočila i Francuskinju Lenyu Kamkasoumphou s novih 2:0 u rundama. Do medalje je stigla četvrtfinalnom pobjedom nad Azerbajdžankom Samarrukh Osmanovom s 2:0. U polufinalu je reprezentativka Turske Senanur Celik pružila jači otpor, ali to joj je bilo dovoljno tek za poraz 1:2 u rundama čime je Mia otišla u finale prvenstva. Tamo je čekala još jedna Turkinja Ruya Diler koja je završila na isti način kao i reprezentativna kolegica, porazom od 1:2 za novo intoniranje Lijepe naše.

Mila Mastelić je u kategoriji do 73 kilograma stigla do srebrne medalje. U prvoj borbi je slavila protiv Armenke Nine Urganaeve 2:0 u rundama, u četvrtfinalu je medalju osigurala s novih 2:0 nad neugodnom Španjolkom Helenom Garciom Suarez da bi u polufinalu pobijedila i Turkinju Silu nur Gencer još jednom bez izgubljene runde. U dramatičnom finalu prva runda je završila 2:2, druga runda 4:4, ali je na koncu zlato ipak otišlo na stranu fenomenalne Turkinje Sude Uzuncavdar. Iako Mila nije osvojila naslov prvakinje Europe veseli predstava protiv Turkinje koja u ovoj godini ima dvije medalje na grand prixevima u teškoj kategoriji dok je prošle godine osvojila finalni grand prix u Riyadu i već je prekaljena seniorka.

Malo je nedostajalo za hat trick Marjana drugog dana europskog prvenstva, ali je Mariela Parčina ostala bez medalje u posljednjoj sekundi četvrtfinala kojeg je na koncu izgubila 1:2 u rundama.