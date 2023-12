NOVE DVIJE MEDALJE ZA SPLITSKI MARJAN Magdalena Matić prvakinja Europe, Ante Kovač brončani

Prvog dana europskog prvenstva za mlađe seniore koje se održava u Bukureštu taekwondo klub Marjan postao je bogatiji za nove dvije velike medalje. Magdalena Matić je u teškoj kategoriji postala prvakinja Europe. U prvom kolu je bila slobodna, u drugom bolja od Francuskinje Emne Hamadache 2:0 u rundama da bi medalju osigurala četvrtfinalnom pobjedom protiv Turkinje Huriye Nur Ergin s novih 2:0. Polufinalni sraz sa Ukrajinkom Marijom Kuts otišao je na stranu Splićanke s 2:1 u rundama za veliko finale protiv još jedne Hrvatice Darije Zeljko. U iznimno uzbudljivom finalu Darija je povela 1:0 u rundama, ali je Magdalena okrenula borbu za veliko slavlje s 2:1 i novo zlato za svoj klub. Podsjetimo, Magdaleni je ovo drugo europsko zlato jer je već bila i europska kadetska prvakinja.

Do brončanog odličja stigao je Ante Kovač koji je tako postao 48 sportaš Marjana s medaljom na nekom od tri najveća natjecanja što je samo još jedna potvrda sustavnog rada ove splitske tvornice medalja. U kategoriji do 74 kilograma imao je čak 30 protivnika što je ogromna brojka za europsko prvenstvo. U prvom je kolu slavio protiv Rumunja Manyherta, u drugom je bio bolji od Jona Gashija s Kosova dok je medalju osigurao pobjedom nad Grkom Chartomatsidisom 2:1. U polufinalu je ipak s 1:2 u rundama bio bolji reprezentativac Turske Yigithan Kilic, kasniji prvak Europe, čime je Kovač ostao na ranije osvojenoj bronci. Zanimljivo je da je ovim odličjem u klubu još jedan par iz iste obitelji stigao do europskih medalja. Nakon niza sestara koje su osvajale medalje na najvećim svjetskim smotrama poput Ane i Lucije Zaninović, Ivane i Brune Duvančić, Petre i Klare Uglešić i Nike i Ree Kozice, Ante i Klara Kovač postali su prvi brat i sestra s velikom medaljom za Marjan.

Na tatami su od Marjanovih sportaša prvog dana izašli još Leon Hrgota i Marija Uglešić. Juniorski prvak Europe Hrgota upisao je pobjedu na otvaranju prvenstva da bi ga u drugoj borbi zaustavio Slovenac Kovačić. Marija Uglešić, jedna od tri sestre reprezentativke u ovoj godini nastupila je u kategoriji do 57 kilograma koja je brojala 33 sportašice starog kontinenta. Turnir je otvorila pobjedom nad Ukrajinkom Kostenvevych 2:0 u rundama, ali ju je u osmini finala zaustavila Njemica Rovithis.