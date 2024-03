Nova veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj: "Split me oduševio"

Nova veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj, Nathalie Rayes, u ponedjeljak i utorak boravila je u Splitu tijekom svog prvog službenog posjeta tom gradu otkako je potvrđena na dužnost u prosincu prošle godine.

Njezin boravak u Splitu drugi je službeni posjet unutar Hrvatske, a razlog je upoznavanje predstavnika vlasti i investitora kao i uspostava dobrih odnosa s partnerima i poduzetnicima.

Tom prilikom delegacija veleposlanstva SAD-a prvo se susrela s predstavnicima Westgate grupe predvođenih Josipom Komarom. Upravo je Westgate grupa investitor i vlasnik Dalmatia Towera, najviše zgrade u Hrvatskoj, a u kojoj posluje AC Hotel by Marriott.

Riječ je o prvom hotelu iz AC grupacije u Hrvatskoj, a koji je dio Marriott Internationala, najvećeg svjetskog lanca hotela sa sjedištem u SAD-u.

Govoreći o svom posjetu Splitu Nathalie Rayes je kazala:

“Ovo je moj prvi dolazak u Split i mogu reći da me grad oduševio. Impresivna kulturna baština i prirodne ljepote zbilja sugeriraju da je riječ o centru Mediterana. Veseli me što se u Splitu kao drugom najvećem hrvatskom gradu osim turizma razvija i poduzetnička te investitorska klima. Tome u prilog ide upravo i Dalmatia Tower kao i AC Hotel by Marriott. Na ovaj projekt gledamo kao na stratešku i neraskidivu suradnju dviju zemalja. Upravo zato odabrali smo ovu lokaciju kao simbolično mjesto koje povezuje SAD, Split i Hrvatsku”, kazala je Rayes zahvalivši se Josipu Komaru na dočeku i realiziranom projektu koji će, kazala je, oplemeniti hrvatski turizam ali i korporativni sektor budući da u sklopu tornja posluje niz IT i fin-tech kompanija.

Na radnom sastanku veleposlanstva SAD-a, Westgate grupe i AC Hotela by Marriott Split uz Josipa Komara sudjelovali su i Martina Jurjević, izvršna direktorica Westgate grupe, Mario Grabovac, direktor razvoja Westgate grupe te Ljubica Bauk, generalna menadžerica AC Hotela by Marriott Split.

“Ponosni smo što smo odabrani i označeni kao glavni partner SAD-a u Dalmaciji, a marljivo ćemo raditi da taj status u narednim godinama i opravdamo. Ovaj posjet nije važan samo za AC Hotel by Marriott Split već i za cijeli Split i Dalmaciju. Upravo kroz ovaj posjet veleposlanica Rayes može steći uvid u politička, ekonomska i druga kretanja koja potencijalno otvaraju niz drugih mogućnosti za sve naše sugrađane”, istaknuo je Josip Komar.

Inače, Dalmatia Tower visok je 135 metara i u cijelosti je ostakljen, a AC Hotel by Marriott Split proteže se na najvišim katovima ukupnog kapaciteta od 214 soba i apartmana. Riječ je o prvom city business hotelu na Jadranu koji osim sezonskih gostiju afirmira kongresni turizam.