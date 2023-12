NOVA BORBA ZE MEDALJE U Turskoj posljednje ovogodišnje veliko natjecanje

Reprezentacija Hrvatske u tajlandskom boksu u četvrtak kreće u Antalyu, u Tursku gdje se održava Europsko prvenstvo za seniore. Natjecanje će trajati od 9. do 14. prosinca 2023. godine.

Hrvatska reprezentacija na put odlazi u sljedećem sastavu: Helena Jurišić, kategorija do 71. kg, Ana Bajić preko 75 kg, Vito Košar do 86 kg, Ivan Bertić do 91. kg, te Petar Drežnjak kategorija do 91. kilograma.

Na čelu reprezentacije su: Mario Franić, predsjednik Hrvatskog saveza tajlandskog boksa, Siniša Andrijašević, predsjednik Stručno trenerske komisije, Dario Jurišić, tehnički direktor, Mario Košar trener te Filipa Merčep, sutkinja.

Ove, 2023. godine, reprezentacija Hrvatske u tajlandskom boksu osvojila je čak 2 zlata, 4 srebra i 9 brončanih medalja na europskim i svjetskim prvenstvima, a sljedeći vikend kreću borbe za nove medalje i uspjehe.