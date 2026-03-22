Nora Ćurković u novom izazovu: "Digla si cijeli studio na noge..."

Nora Ćurković nakon ekscentričnog Tommyja Casha u drugoj epizodi dobila je novi izazov – nježnu, prpošnu i emotivnu Danijelu Martinović. Nora je ovaj put pokazala svoju ženstveniju stranu te na pozornicu donijela toplinu i iskrenu emociju. Njezin nastup bio je nježan, osjećajan i ispunjen posebnom energijom. Bila je to jedna potpuno drugačija, ali jednako upečatljiva Nora.

"Ti si donijela tu vrstu energije. Digla si cijeli studio na noge... Ja mislim da si ti uspjela i da si pokrenula sve nas. Hvala ti na ovoj divnoj izvedbi", komentirao je Enis.

"Veselje, sreća, ljupkost, publika na nogama, kolege koje te vole", izjavio je Goran.

"Bila si mi super", kratko i jasno rekao je Mario.

"Toplo, prpošno, iskreno, veselo, baš kakva Danijela i je. Ne može te čovjek gledati, a da isto tako nema osmijeh na licu", kazala je Martina.