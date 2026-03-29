Noćnjak 2026: Najljepša hrvatska glumica osvojila zlato za svoje maslinovo ulje: "Maslinik mi je vratio dio mene"

U Dubrovniku se od četvrtka do subote održao 28. Noćnjak, tradicionalno godišnje okupljanje uljara i maslinara u organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije. Manifestacija koja već desetljećima okuplja najbolje iz svijeta maslinarstva i ove je godine potvrdila koliko se ova grana poljoprivrede njeguje i cijeni u Dalmaciji.

U petak su dodijeljene medalje najuspješnijim maslinarima, a proglašena su i najbolja otvorena maslinova ulja, najbolje u ukupnoj kategoriji, kao i ona intenzivnog i srednje intenzivnog karaktera među ekstra djevičanskim uljima. Među nagrađenima našla se i poznata hrvatska glumica Zrinka Cvitešić, čiji je OPG Familia s otoka Brača osvojio zlato za ekstra djevičansko maslinovo ulje sorte oblica.

Iako je javnost ponajprije prepoznaje po kazališnim i filmskim ulogama, Zrinka već godinama gradi i jednu sasvim drugačiju priču u masliniku. Kada se ugase svjetla pozornica, Zrinka odlazi na svoju zemlju koja život znači gdje uživa u masliniku brinući oko maslina i izradi maslinovog ulja za koje je više puta nagrađena.

"Maslinik mi je vratio dio mene"

Rođena Karlovčanka, dio djetinjstva provela je u Turnju, gdje je, okružena prirodom i radom na zemlji, razvila odnos prema poljoprivredi. Tijekom izbjeglištva taj joj je segment života posebno nedostajao, pa je kupnja maslinika na Braču bila i emotivan povratak korijenima.

"Rad u masliniku vratio mi je dio mene koji sam putem izgubila“, istaknula je ranije u medijima, objašnjavajući kako odluka da se okuša u maslinarstvu nije bila slučajna, već prirodan nastavak njezina odrastanja.

U masliniku, kaže, pronalazi ravnotežu nakon zahtjevnih projekata.

„To mi je kao najbolji psihijatar, najbrže me vrati i napuni energijom“, ispričala je jednom prilikom, dodajući kako joj u radu pomažu obitelj i susjedi.

Brač danas smatra svojim drugim domom. Lokalna zajednica, ističe, prihvatila ju je bez zadrške, a ona je zauzvrat prihvatila način života koji podrazumijeva rad, strpljenje i bliskost s prirodom. Upravo ta autentičnost i povezanost s prostorom, kažu mnogi proizvođači, osjete se i u kvaliteti konačnog proizvoda.

Podsjetimo, Zrinka je već godinama u vezi s bivšim nogometašem Nikom Kranjčarom pa njihova veza funkcionira na relaciji London - Zagreb - Brač. Glumica ne krije kako joj je Niko najveća podrška i da najviše uživaju upravu na Brač među maslinama.

