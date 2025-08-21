NK Prugovo poziva nove članove, otvoreni upisi za djecu svih uzrasta

Nogometni klub Prugovo najavljuje početak upisa dječaka i djevojčica u sve uzraste za novu sezonu. Klub i ove godine nastavlja ulagati u kvalitetan rad s mladima, osiguravajući svim polaznicima odlične uvjete za treniranje i razvoj.
Roditeljima i malim nogometašima NK Prugovo nudi:
- organiziran prijevoz na treninge i utakmice
- kompletnu klupsku opremu
- obvezne i uredne liječničke preglede
- stručno vodstvo licenciranih trenera koji rade s ljubavlju i znanjem
"NK Prugovo nije samo mjesto za sport, već i zajednica u kojoj djeca razvijaju sportski duh, timski rad i prijateljstva koja traju cijeli život", poručuju iz kluba.
Za sve dodatne informacije i prijave zainteresirani se mogu javiti putem poruke na službenoj stranici kluba.
Nova sezona počinje - vrijeme je da se pridružite ekipi i zakoračite na teren s NK Prugovo!
