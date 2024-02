NJEMAČKI VELEPOSLANIK U POSJETU HNS-u Kustić: "Sretni smo što će Hrvatska biti dio spektakla Eura u Njemačkoj"

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić primio je danas u sjedištu HNS-a veleposlanika Savezne Republike Njemačke, dr. Christiana Hellbacha.

Uz veleposlanika SR Njemačke, dr. Christiana Hellbacha, u delegaciji Njemačkog veleposlanstva u Zagrebu bili su zamjenik veleposlanika Harald Seibel, voditeljica Odjela za kulturu i protokol Katja Kuceja, odnosno savjetnik za politiku i voditelj Odjela za odnose s javnošću Igor Kolman.

Na sastanku s uvaženim gostima su uz predsjednika Kustića sudjelovali izvršni direktor HNS-a Tomislav Svetina i voditelj odjela komunikacija Tomislav Pacak.

Predsjednik Kustić poželio je gostima dobrodošlicu te izrazio uzbuđenje zbog predstojećeg Eura u Njemačkoj:

"S obzirom na bogatu nogometnu tradiciju, gostoljubivost, briljantnu infrastrukturu te izražene organizacijske vještine, uvjereni smo da će Njemačka biti sjajan domaćin Eura. Sretni smo što će Hrvatska biti dio tog spektakla, a znamo da ćemo imati nevjerojatnu podršku navijača. Upravo zbog toliko navijača želimo ostvariti što bolju komunikaciju s državom i gradovima domaćinima te je i ovaj sastanak vrlo važan korak u tom smjeru. Cilj nam je da se svi navijači osjećaju ugodno te da kroz nastup naše reprezentacije, kao i navijanje i ponašanje naših navijača, pošaljemo najljepšu sliku o Hrvatskoj."

Predsjednik Kustić i veleposlanik dr. Hellbach razgovarali su o zajedničkim projektima koji uključuju predstavljanje države i gradova domaćina te predstavljanje ambasadora turnira kojeg će organizatori odabrati za Hrvatsku, a koji će predstavljati Njemačku na medijskim aktivnostima u Hrvatskoj. HNS je izrazio zadovoljstvo odabranim baznim kampom reprezentacije u Neuruppinu te su dvije delegacije razgovarale o suradnji Neuruppina i HNS-a tijekom boravka reprezentacije u Njemačkoj.

"Biti domaćinom Europskog prvenstva u nogometu za Njemačku je velika stvar. Posebno nam je drago da na njemu sudjeluje i hrvatska reprezentacija, jedna od onih koja sigurno ima snage doći do samog vrha. Ovo je važan događaj za sve nas, a zanimanje hrvatskih navijača i javnosti je ogromno. Bit će to još jedna sjajna prilika za jačanje razumijevanja i prijateljstva između naše dvije zemlje. Zbog toga me veseli mogućnost da, u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom, Njemačko veleposlanstvo doprinese pripremama za sportski spektakl koji je pred nama", naglasio je veleposlanik SR Njemačke u Hrvatskoj, dr. Christian Hellbach.

Na kraju sastanka, predsjednik Kustić uručio je veleposlaniku dr. Hellbachu i njegovom zamjeniku Haraldu Seibelu prigodne personalizirane dresove treće reprezentacije svijeta.