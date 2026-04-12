Njemački klub će dobiti ženu za trenericu

Union Berlin napravio je radikalan potez nakon loših rezultata i smijenio trenera Steffena Baumgarta, a na klupu je iznenađujuće postavio Marie-Louise Etu.

Time je 34-godišnja trenerica ispisala povijest kao prva žena na čelu jednog kluba u Bundesligi, ali i u ligama Petice.

Eta, koja je dosad vodila juniore i bila planirana za žensku ekipu, sada ima puno zahtjevniji zadatak – stabilizirati momčad i osigurati ostanak. Union je u drugom dijelu sezone u ozbiljnom padu, s tek dvije pobjede u 14 utakmica.

„Ostajem fokusirana na cilj i vjerujem u snagu momčadi“, poručila je Eta nakon imenovanja.

Baumgart je smijenjen nakon poraza od Heidenheima, a zajedno s njim otišao je i stručni stožer. Odluka je dodatno iznenadila jer je tek nedavno produžio ugovor.

Eta iza sebe ima bogatu igračku karijeru, uključujući naslov prvakinje Njemačke i Ligu prvakinja s Turbine Potsdam, a u Unionu je već radila kao pomoćna trenerica.

Sada je pred njom najveći izazov – spasiti klub i potvrditi povijesni iskorak na terenu.