NJEMAČKA ALARMIRALA EUROPU "Moglo bi biti rata! Moramo se pripremiti"

Primjećujući promjenu potrošnje za obranu uvedenu nakon invazije na Ukrajinu, Pistorius je dodao: "Ne možete to nadoknaditi u 19 mjeseci, ni proizvodnjom, ni nabavom, ni bilo čime drugim. Naš standard za poboljšanje obrane mora budi što brži i energičniji."

"Moramo se naviknuti na ideju da bi u Europi mogla postojati prijetnja ratom, a to znači da moramo postati sposobni za rat, moramo biti obrambeni i pripremiti vojsku i društvo za ovo", rekao je, piše Newsweek.

Nije jasno je li mislio na prijetnju iz Rusije ili negdje drugdje.

U srpnju je njemačka vlada odobrila nacrt proračuna kojim bi se troškovi obrane podigli na 2 posto BDP-a koji je postavio NATO za zemlje članice. Sljedeći mjesec, izvijestio je Reuters pozivajući se na vladine izvore, to je u međuvremenu odbačeno u korist petogodišnjeg prosjeka od 2 posto.

Upitan o zabrinutosti da se Njemačka, koja je patila od visoke inflacije nakon pandemije ne privikava dovoljno brzo na prijetnju rata, Pistorius je rekao: "Sve što je pokvareno u 30 godina ne može se nadoknaditi u 19 mjeseci.

No dodao je da će do kraja godine vlada posvetiti više od dvije trećine od 100 milijardi eura posebnog fonda za vojne ugovore. Pistorius je ipak upozorio da je "problem u tome što ugovori još ne osiguravaju izravno proizvodnju i isporuku. Za to je opet potrebno vrijeme.