NISU SVI ZALJUBLJENICI U NABRIJANE AUTE ISTI 'Divljanju na cesti nije mjesto i to osuđujem. Upravo zato ne volim da nas se sve trpa u istu vreću'

Mi ljudi često imamo predrasude. Prema svemu. Pa tako ako jedna žena loše vozi, automatski su sve loše za volanom. Ako jedan vlasnik bijesnog automobila vozi k'o luđak, automatski su nam svi jednaki. No, takvo razmišljanje nije ispravno. Ne možemo zbog jedne loše vozačice ili vozača osuditi cijelu skupinu ljudi.

Pričali smo s mladim zaljubljenikom u automobile. Cijeli njegov život vrti mu se oko auta, od malih nogu je gledao tatu što radi sa svojim limenim ljubimcem i jednostavno se - zaljubio u tuning auta. I tvrdi nam da nisu svi vlasnici jurilica opasni vozači. Ne diftaju svi noću na Lovrincu ili gdje se već nalaze da bi razgovarali o novostima vezanima uz jurilice i svemu ostalome.

Na lošem glasu

"Ljubitelji automobila su na lošem glasu i u medijima se samo loše piše. Upravo zbog pojedinaca mi imamo problema s policijom i organiziranjem evenata. Vikendom se znamo okupiti na Lovrincu, uglavnom radi priče i razgledavanja automobila, ali uvijek se nađe netko tko dođe driftati. Vrte se i driftaju, smeta to i nama, ali i obližnjim stanarima i koliko god pokušavali takve situacije kontrolirati, na neke jednostavno ne možemo utjecati. Zbog toga se stječe dojam da smo svi takvi, a zapravo je samo nekolicina. Htio bih da javnost zna da nismo svi isti i da nije u redu da nas se, zbog njih nekoliko, trpa u isti koš", kaže nam mladi Leon Bilandžić.

"Divljanju na cesti nije mjesto"

Iako mu je tek 20 već je sudjelovao u organiziranju evenata.

"Postoje mjesta gdje se takve stvari mogu raditi. U Hrvatskoj ima natjecanja, street racea, staza na Grobniku, bilo je i nekoliko drift natjecanja. Može se otići na neko takvo mjesto i isprobati automobil. Tako je nedavno nakon deset godina u Sinju održan street race i tu se moglo isprobati što sve automobil može. Onima koji odu na takva mjesta skidan kapu, nije u redu da isprobavaju auto na cesti gdje i drugi ljudi voze. Divljanju na cesti nije mjesto i to osuđujem. Upravo zato ne volim da nas se sve trpa u istu vreću", pojašnjava nam Leon.

Ljubitelji automobila i brzina uskoro će doći na svoje jer se za točno tjedan dana (24. rujna) u Benkovcu održava 1. car-meet MRLE GARAGE. Organizator događanja je Antonio Mršić, a to mu je ujedno i prvi event koji organizira. Leon mu je u tome pomogao.

Prvo na što nam je mladi sugovornik želio skrenuti pažnju jest da - divljanja i turiranja na ovom događanju neće biti. Za to kod njih nema mjesta!

"Sve će se odvijati na velikom placu, dobili smo dozvolu, a i policija je obaviještena o događanjima taj dan. Naglasili smo već i još jednom naglašavamo - bez divljanja. Taj dan moći će se uživati u styling showu, mjerenju ispušnog sistema, najnižeg auta,...", kaže nam.

A o kakvim je tu autima zapravo riječ? Za one koji nisu upućeni, riječ je o uobičajenim, možemo reći normalnim vozilima koja su kupljena s namjerom da ih se sredi. Uloži se dosta novca u doradu automobila, mnogi to rade u ovlaštenim servisima, no ima i onih koji su sami vični tome. Jedino što je važno jest - da je sve po propisima.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Toni Mrsic (@mrle_garage)

Ako ne poznajete toliko Benkovac i nije vam jasno gdje će biti ovaj car meet, donosimo vam nešto što će vam pomoći u snalaženju.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Toni Mrsic (@mrle_garage)