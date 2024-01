NISMO DOBRI Hrvatska na poluvremenu protiv Mađarske gubi 14-13

Naša rukometna reprezentacija igra drugo kolo prve skupine u Kòlnu, treba joj pobjeda za nadu za plasman u polufinale. Jer, osim ove pobjede, još će za plasman među četiri najbolje reprezentacije Europe trebati dobiti Island i domaćina, Njemačku.

Na posljednjoj utakmici u drugoj fazi protiv Njemačke se lome koplja, ali samo ako upišemo bodove do tada. Ako Hrvatska dobije Mađare, Island ne bi trebao biti preveliki zalogaj. Onda protiv domaćina pred domaćom publikom. Trenutačno smo peti u glavnoj skupini od šest ekipa, a na ljestvici imamo slabašan bod i negativnu gol razliku (-2). Mađari su treći, imaju dva boda koja su prenijeli iz prve faze natjecanja.

I oni su, kao i mi klekli u nastavku, doživjeli poraz. Mi od Francuza oni od Austrije. Na Duvnjaka i dalje ne možemo računati jer je u procesu oporavka, on nije u sastavu danas. Stalno mislimo na polufinale.

Hajdemo ipak prvo odraditi Mađare. Ovdje je 30 minuta iza nas, dakle prvo poluvrijeme je završilo rezultatom 14-13.

Nakon 10 minuta igre gubili smo 7-4, lopta nam je u napadu bila spora, i dok nam vratar Mandić nije obranio nekoliko udaraca, nismo mogli stići Mađarsko vodstvo. Nakon 15 minuta igre postigli smo samo pet pogodaka.

Do kraja poluvremena ipak nešto bolja slika. No, žurimo u realizaciji, imamo puno isključenja, nestrpljivi smo, možemo to puno bolje. Barem je takav dojam.