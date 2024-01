Nina Badrić o odnosu s Grašom: "Uvijek izgleda kao da graniči sa svađom"

Povjerenje publike je najvrednije u mom poslu. Počašćena sam što ljudi imaju vjeru u mene i što sam uvijek njihov favorit. Ponosna sam na činjenicu što trajem i što me publika godinama bira i stavlja među najbolje - iskreno kaže Nina Badrić koja je zahvaljujući vašim mnogobrojnim glasovima u finale Zlatnog Studija ušla u čak dvije kategorije: onoj za Pjevačicu godine, kao i onoj za Pjesmu godine, skladbu "Nemoj" što ju je otpjevala s Petrom Grašom, piše Jutarnji.

Uz Ninu, u finale najveće medijske nagrade u dvije kategorije prošle su još dvije dame, Mojmira Pastorčić i Martina Validžić.

Je li joj drago što se našla u društvu jakih ženskih zvijezda?

- Apsolutno sam u sjajnom društvu divnih i talentiranih žena koje su u svojoj domeni izvrsne. Mislim da to nema veze s kategorijom ‘jake žene‘, već je presudno to što su to žene koje su odgovorne i odlične u poslu kojim se bave - ističe Nina, a mi prelazimo na muškarce. Poznato je da su Petar i Nina dugogodišnji prijatelji. Zbog čega smo toliko dugo trebali čekati da se njih dvoje glazbeno spoje u prekrasnom duetu?

20 godina poznanstva

- Uvijek smo željeli snimiti zajedničku pjesmu pa smo nebrojeno puta jedno drugome gostovali na koncertima. Tako sam davnih dana otpjevala s Petrom ‘Utorak‘ na njegovu velikom koncertu u Splitu, i ta verzija pjesme je postala omiljena među ljudima. I od tada stalno tražimo neku našu pjesmu, međutim dogodila se tek sada.

Nije lako napisati pjesmu za nas dvoje jer oboje imamo prepoznatljive karijere i neki svoj stil. Trebala se dogoditi pjesma koja će oboje uklopiti u tri minute - objašnjava Nina, koja je s Petrom i prije ovog dueta na feštama pred biranim društvom prijatelja često znala zajedno zapjevati. Što je tada bilo na njihovu repertoaru?

- Nas dvoje se poznajemo više od 20 godina i ne postoji fešta koju nismo ‘zatvorili‘ uz klavir pjevajući Olivera, Beatlese ili talijanske pjesme. Imamo sličan glazbeni ukus, oboje smo se naslušali kvalitetne glazbe i dovoljno je da se pogledamo pa da znamo što ćemo dalje pjevati. Petar se i oženio uz pjesmu koja je meni jedna od top pet pjesama u životu - ‘Long and winding road‘ Beatlesa koju često zajedno pjevamo - otkriva pjevačica, koju pitamo po čemu su ona i Petar slični.

- Mislim da je jedina razlika što je on muško, a ja žensko (smijeh). Oboje smo emotivni, pripadni obitelji, pazimo na svoje najbliže, vezani smo za njih i kućni smo ljudi. Veliki smo gurmani i hedonisti: obožavamo hranu, glazbu i veselje. Veliki smo radnici oboje, a najdraže mi je što s njim imam razumijevanje oduvijek.

Petar ima divne roditelje i sestru i svi imaju pomaknuti dalmatinski smisao za humor koji ja obožavam. Prijatelji smo koji se razumiju i nikada se nismo posvađali, premda naš odnos za nekog tko nas ne poznaje izgleda kao da graniči sa svađom jer se od prvog dana provociramo, zadirkujemo, a nama je to zapravo izuzetno duhovito.