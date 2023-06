Nikolina Pišek jača i iskrenija nego ikad: "Sve priče su istinite"

Poznata voditeljica Nikolina Pišek potvrdila je nagađanja o okolnostima smrti pokojnoga muža Vidoja Ristovića koja ni godinu dana nakon nesretnog događaja ne prestaju intrigirati javnost i puniti medije. Nikolina je dušu otvorila kolegici Tatjani Jurić u gostovanju na podcastu Skip Or Beep dostupnom na YouTube kanalu bravo! radija.

U trenutku kada su joj javili za smrt supruga Nikolina je s kćeri bila u Zagrebu, a Vidoje im se dan kasnije trebao pridružiti, to se nažalost nije dogodilo.

"Nazvala me njegova majka, to je bilo u neke sitne noćne sate, ja igrom slučaja nisam spavala, ne znam zašto... Rekla je - Vido je umro, a ja sam rekla - Je li Vama dobro? Što se događa Marija? Naprosto to neko vrijeme nisam procesuirala", ispričala je.

Danas više ni sa kim od svoje bivše obitelji nije u kontaktu, otkrila je Tatjani Jurić u novoj sezoni podcasta Skip Or Beep.

Komentirala je glasine o okolnostima muževe smrti

"O smrti tvoga muža nema trača koji nismo čuli, umro je na drugoj, bio je na masaži, ti ne skrivaš da si sve te tračeve i čula i pročitala, nijedan te nije iznenadio jer je već i ta istina bila bizarna kako si i sama rekla... Želiš nam reći tu istinu?" upitala ju je Tatjana Jurić.

"Pa manje više sve što je napisano je istina!" priznala je Nikolina, što ju je iznenadilo.

"Znači bio je na masaži?"

"Bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu, ja više ne znam ni kako se ona zove, toliko mi je to važno, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi sa njime, a moj svekar je to formulirao kao masaža... Sve je jako čudno. Uglavnom zdravstveni nalaz je potvrdio da je umro od zatajenja srca", objasnila je Nikolina.

Tako je preko noći postala i udovica i prevarena žena, no to je na žalost mnogih nije obeshrabrilo.

"Imala sam trenutke kada me to jako ljutilo, ali onda sam shvatila da je to jako nebitno i da gubim energiju, a imam puno važnije probleme u životu i stvari koje moram rješavati, na koje se moram fokusirati... djecu o kojoj moram brinuti", rekla je.

Nisu je štedjeli ni javnost, ni mediji, a najmanje bivši svekar – čijih prijetnji se ne boji

"Zakon je na mojoj strani i ja znam da ću iz ove bitke izaći kao Pirov pobjednik. Naprosto vrijeme je da tim nekakvim lokalnim umišljenim šerifima, koji si daju kojekakve nadimke i titule raznih velikodostojnoka. Stvari treba staviti na svoje mjesto i zakon postoji s određenim razlogom i ne bi se trebali bojati upotrebljavati ga. Prijetnje sam prijavila policiji, jer sam imala otvorene napade s njegove strane, ali ne ja se ne bojim, ne znam zašto, možda sam naprosto preluda, ali mislim da ljudi koji previše laju ne grizu", rekla je Nikolina.

Brižedušnici su joj zamjerali što je prerano skinula crninu, vratila se na posao o kojem njezinoj obitelji ovisi egzistencija.

"Shvatila sam da ljude užasno iritira da si živ i radno sposoban, da funkcioniraš. Ja na moju žalost jesam donekle javna osoba - netko je dobro izvukao paralelu i rekao javna osoba kao javni klozet. Ja ne želim biti javni klozet i ako ispada vrlo često da jesam i svatko tko ima potrebu da napravi nuždu ima priliku da to i učini. Ima ih takvih dosta, neki to rade kontinuirano. Nitko mi ne bi zamjerio da radim bilo kakav drugi posao... da sjedim u nekom uredu i tipkam za računalom, nitko se ne bi užasno uznemirio što bi se ja nakon nekog vremena krenula baviti svojim poslom. Ljude je užasno uznemirilo što sam se ja počela baviti svojim poslom koji je, Bože sačuvaj, javni posao - tako da je to bilo neprimjereno", rekla je Nikolina.

"Odustala sam od crnine kada mi je prestala goditi"

"Ja sam odustala od te crnine kada mi je ona prestala goditi, jer neko vrijeme mi je godila, postoje razlozi ti svjetovni običaji koliko god izledali bizarno zapravo imaju smisla...jer se ti želiš sakriti, utopiti i poručiti svima da odstupe, ali mom slučaju nitko nije odstupao, tako da mogla sam se ja zamotati u crno od glave do pete i napraviti si prorez za oči - to bi bilo isto. Ta crnina moja nije odbijala napade drugih što inače u normalnim situacijama radi. Te postavke nisu radile u mom slučaju, onda sam ih ja maknula", objasnila je.

Rado bi se ogriješila o zakon i svoje borilačke vještine pokazala na mnogima koji su je povrijedili, ali neće... Nije sigurna bi li brak između nje i Vidoja završio razvodom, ali pokojnog supruga bi ponovno birala, no mnoge bi stvari drugačije postavila od početka.

Budućnosti se ne boji, vilu ne prodaje, ne traži ni novu ljubav...

Što je još Nikolina Pišek otkrila Tatjani Jurić i kako se snašla među paprenim pitanjima koja nije preskakala pogledajte u novoj sezoni podcasta Skip Or Beep, koji dva puta na mjesec možete pratiti na bravo!