NIKOG NE OSTAVLJA RAVNODUŠNIM Poslušajte novu rock baladu

Mladi glazbenik David Glibo objavio je svoj drugi singl i spot „Vječni putnik“. David je ovoga puta odlučio predstaviti se emotivnom rock baladom koja progova o ljubavi. Tekst za ovu pjesmu napisao je Marko Antunović, glazbu potpisuje sam David, a aranžman i audio produkciju Gabrijel Prusina iz produkcije MASS studios iz mostara.

„Vječni putnik, pjesma koja odzvanja kroz vječnost, nosi teret opraštanja i bolnih sjećanja. Stihovi su poput posljednje poruke, putovanje kroz prošlost i suze koje ostaju kao tragovi ljubavi“, naveo je autor teksta Marko Antunović.

Video spot režirao je Mario Beljo (MC production) u suradnji s Danijelom Ćavarom.

„Markov tekst mi se svidio na prvu, to me inspiriralo pa sam za kratko vrijeme dobio ideju i napravio glazbu i odlučio je snimiti“, otkriva David.

„Želio bih zahvaliti svim najbližim suradnicima, bandu, vama medijima bez kojih je teško doprijeti do publike, mojoj obitelji i svima vama koji podržavate moj rad“, dodao je glazbenik.

Inače, David je trenutno pjevač i frontman grupe Brig, osnivač vokalne skupine RamEro i instrumentalist i skladatelj u Etno skupini Čuvarice koja bilježi mnoge nastupe u posljednjih 10 godina otkad djeluju.