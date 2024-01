NIKO KRANJČAR NA SUĐENJU MAMIĆIMA: "Dobio sam nešto u gotovini, ali se ne sjećam detalja"

"Proizlazi iz jedne da mi je u siječnju 2003. isplaćeno 40.000 eura na ime stipendijskog ugovora, ali ne vidi se od koga sam ih primio, dok je na drugoj navedeno da primam 30.000 eura od Zdravka Mamića na temelju dospjele rate iz ugovora", razjasnio je svjedok.

Nije mu poznato da bi Dinamu bio isplaćen neki solidarni doprinos kada je prešao iz Hajduka u Portsmouth.

"Jeste o dugovanju pričali s Vesnom Juraić, voditeljicom računovodstva Dinama?", upitao je tužitelj Sven Mišković.

"Možda sam u prolazu pitao nešto oko dugovanja Vesnu Juraić, no ozbiljne razgovore o tome vodio sam sa Zdravkom Mamićem. Ne mogu se vremenski odrediti na što su se odnosila dugovanja, već sam rekao da mi je Dinamo sve isplatio. Ako je došlo do kašnjenja mjesec ili više, to je u to vrijeme bilo uobičajeno u sportu, nažalost. Vjerojatno je bilo razdoblja dok sam ja igrao u Dinamu da je klub imao problema s financiranjem", kazao je Niko Kranjčar, javlja Večernji list.