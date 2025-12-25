Nikad viđeno na kraju prosinca: 20 stupnjeva izmjereno na krajnjem sjeveru Europe

Na Islandu se 25. prosinca 2025. dogodilo nešto što se do nedavno smatralo praktički nemogućim — iznimno tople temperature zabilježene su u kalendarskoj zimi. U mjestu Bakkagerði, prema podacima Islandskog meteorološkog ureda, noćna temperatura dosegnula je čak 19,7 °C, što je gotovo 10 °C iznad uobičajene srednje srpanjske temperature u zemlji poznatoj po hladnom arktičkom klimatskom režimu. Ovakve vrijednosti ipak su ugodno iznenadile stanovnike Islanda naviknute na sasvim drugačije vremenske prilike na dan Božića.

Za usporedbu, tipične prosinačke maksimalne temperature na Islandu kreću se oko 3–4 °C, a povijesni prosinački rekord u Reykjaviku do sada je bio značajno niži — oko 10 °C za isti datum tijekom posljednjih desetljeća.

Ovaj iznenađujući toplinski val ne samo da ruši lokalne klasične prosinačke okvire, već predstavlja ekstremni otklon od klimatskih normi jedne od najhladnijih zemalja u Europi — zemlji gdje su zime poznate po hladnom vjetru, snježnim padalinama i temperaturama često znatno ispod nule.

Eksperti upozoravaju da je ovakva pojava dio šireg trenda sve toplijih zimskih razdoblja u sjevernoj Europi i Arktičkoj regiji, koji se sve jasnije povezuje s globalnim klimatskim promjenama. Već u svibnju ove godine Island je doživio jedan od najekstremnijih toplinskih valova u svojoj povijesti pri čemu su temperature dosezale i preko 26 °C, znatno iznad uobičajenih vrijednosti za to doba godine.

Prema kraju godine na Islandu će ipak biti postupno hladnije, ali bez pravih zimskih vrijednosti. S druge strane, velika zimska hladnoća postupno će se širiti s krajnjeg istoka Europe prema zapadu.

Kratki komentari trenutne temperaturne situacije u Europi

Temperaturna situacija danas, tijekom sredine dana u Europi, jasno pokazuje poduži kontrast između toplijih zapadnih i sjevernih područja te hladnih istočnih krajeva:

Zapadna i južna Europa : U mediteranskim i atlantskim regijama — od Španjolske, preko Francuske do Velike Britanije — temperature su sredinom dana uglavnom oko 10–15 °C , ponegdje i više, što je za ovo doba godine relativno toplo.

: U mediteranskim i atlantskim regijama — od Španjolske, preko Francuske do Velike Britanije — temperature su sredinom dana uglavnom , ponegdje i više, što je za ovo doba godine relativno toplo. Sjeverna Europa : Island, Škotska i sjeverni dio Skandinavije pokazuju neuobičajeno visoke vrijednosti za prosinac; ovaj primjer Islanda posebno je ekstreman.

: Island, Škotska i sjeverni dio Skandinavije pokazuju neuobičajeno visoke vrijednosti za prosinac; ovaj primjer Islanda posebno je ekstreman. Srednja i istočna Europa: U Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj i dijelovima Ukrajine te Rusije još uvijek prevladavaju hladne vrijednosti između -5 °C i +3 °C, uz hladne zračne mase koje dopiru s istoka.